Nombran calle en Alto Manhattan en honor policía dominicano asesinado

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- La esquina de la calle 204 con la avenida Sherman, en el sector de Inwood-Alto Manhattan, llevará el nombre del policía dominicano Jason -Tata- Rivera, asesinado a tiros en enero pasado en el vecindario de Harlem junto a su compañero, también quisqueyano, Wilbert Mora, mientras cumplían con su deber.

Al aprobar el proyecto, el Concejo Municipal describió a Rivera, de 22 años, como un hijo de dicho sector, porque se crio, desarrolló, estudió y vivió en él.

En la Academia Washington Heights, ubicada en el mismo lugar del develamiento, existe un mural gigantesco del oficial asesinado, quien estudiara en el centro docente.

Se espera se lleve a cabo una ceremonia formal de co-nombramiento en los próximos meses. El letrero de la calle será una de las innumerables formas en que se recordará a Rivera en su vecindario de Inwood.

El agente no fue tímido sobre el efecto que tuvo en su vida crecer en Inwood, específicamente en su decisión de unirse a la policía. En una carta titulada “por qué me convertí en oficial de policía”, escribió: “Al crecer en Inwood-Manhattan, la relación de la comunidad entre la policía y la comunidad no era excelente”.

“A medida que pasaba el tiempo, vi que la policía se esforzaba por cambiar la relación entre la institución y la comunidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que quería ser parte de los hombres de azul, mejorar la relación entre ambos”, agregó.

Rivera tenía lazos infinitos dentro de la comunidad en la que se crio. Asistió a la escuela secundaria WHEELS en Washington Heights y también formó parte del Dyckman Run Club, un club al que se unió para ayudar a estar en mejor forma para la academia de policía.

“La respuesta a su muerte simplemente muestra que lo que hizo fue el camino correcto, y hoy nos está inspirando. Especialmente, para esta comunidad, no se ve mucho aquí”, dijo Elvin Adames, uno de los fundadores de Dyckman Run Club.

