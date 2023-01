Nolan Arenado explica por qué no dejó a los Cardenales y se fue a la agencia libre

EL NUEVO DIARIO, SAN LUIS.– El día de octubre en que el antesalista superestrella Nolan Arenado rechazó la cláusula de exclusión voluntaria de su contrato — un movimiento que probablemente le costó decenas de millones de dólares en ganancias potenciales — para poder permanecer en St. Louis, el veterano El lanzador de los Cardinals, Adam Wainwright , miraba desde lejos y sonreía como lo haría un padre orgulloso.

El amor de Arenado por St. Louis y su fuerte creencia en el famoso “Cardinal Way” jugaron un papel importante en él para pasar por alto la oportunidad de convertirse en agente libre. Wainwright, una piedra angular de los Cardinals durante casi dos décadas, recuerda una época no muy lejana cuando los jugadores buscaban dejar St. Louis. El titánico regreso de Arenado restauró la creencia en una cultura de los Cardenales que Wainwright cultivó durante años.

“Regresar aquí y rechazar sus opciones de exclusión fue un gran momento para mí como cardenal porque hace un par de años la gente se iba y se iba a otros lugares”, dijo Wainwright, quien reafirmó el domingo que 2023 será su último Temporada de la MLB.

“Cuando [Jason] Heyward se fue [a los Cachorros], se fue porque le gustaba más el futuro en Chicago. Ahora tenemos jugadores que se quedan, y eso es algo grandioso para esta organización. Pero también le dice a Nolan que cree en lo que estamos haciendo aquí. Si no pensara que podíamos ganar, se habría ido a otro lado”.

Arenado bromeó en el calentamiento invernal de los Cardinals diciendo que nunca estuvo cerca de irse, a pesar de que compañeros de equipo como Paul Goldschmidt y Wainwright lo acosaron con “apoyo” en forma de “amenazas”. El compromiso de la estrella ni siquiera flaqueó en diciembre, cuando los ejecutivos de personal de la MLB entregaron contratos de $300 millones para atraer estrellas.

Perseguir un campeonato, algo que Arenado cree que puede hacer en 2023, motiva al 10 veces ganador del Guante de Oro más que ser un trabajador contratado que salta para jugar para el mejor postor.

“Nunca me sentí de otra manera hacia este lugar”, dijo Arenado. “Este es el lugar donde siempre quise jugar. Lo he dicho muchas veces: ‘Vine aquí para ganar, y vine aquí porque quería quedarme’.

“Me enamoré del lugar ya que he estado aquí. … Me ha encantado desde que llegué aquí, y me encanta jugar con mis compañeros. Así que fue una decisión fácil”.

Si Arenado, de 31 años, hubiera estado buscando sacar provecho de un año sobresaliente, su currículum de 2022 habría sido el perfecto. Ocupó el primer lugar entre los jugadores de posición de la Liga Nacional en bWAR (7.9), segundo en slugging (.533), sexto en promedio de bateo (.293), 11 en jonrones (30), cuarto en carreras impulsadas (103) y cuarto en OPS (. 891). Ganó el premio al Jugador del Mes en abril y agosto, el único dos veces ganador de la Liga Nacional.

Como el destino lo tendría, la competencia más dura de Arenado por el MVP de la Liga Nacional fue Goldschmidt, el eventual ganador. Goldschmidt dijo el domingo: “No gano el MVP sin que Nolan esté aquí”, y Arenado dijo que se inspira mucho en su compañero de equipo.

De todas las razones por las que Arenado decidió regresar, el vínculo con Goldschmidt, su amigo cercano desde que estuvieron juntos en el Equipo de EE. UU. en el Clásico Mundial de Béisbol de 2017, podría haber sido el factor más importante.

“Me siento a su lado en el avión, vamos a cenar todo el tiempo y es uno de mis mejores amigos”, dijo Arenado. “La forma en que se ocupa de su negocio, lo observas y entiendes por qué tiene éxito, y quieres ser así.

“Ganó el MVP a los 35, y si lo miras y la forma en que se mueve, no parece muy viejo. Por lo general, el juego te dice que te estás haciendo viejo, pero él no es así. No sé si puedo ser tan bueno como Goldy, pero él te empuja a seguir trabajando”.

Sabiendo que podría haber sido agente libre, Arenado observó con interés esta temporada baja mientras varios equipos de la Liga Nacional luchaban por sumar talento de alto precio. Los Cardinals, que firmaron al receptor Willson Contreras , tienen suficiente poder de fuego para ganarlo todo, dijo Arenado. Después de todo, la mejor incorporación del equipo podría haber sido convencer al antesalista estrella de quedarse con los Cardenales.

“Algunos de estos equipos tienen dinero para gastar y no tienen miedo de gastarlo”, dijo Arenado. “Eso no garantiza ganar. Ellos lo saben y nosotros lo sabemos, y todavía tienes que ir y hacerlo”.

Relacionado