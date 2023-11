Noelvi Marte: “Es un sueño hecho realidad debutar en Grandes Ligas y jugar con los Gigantes”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A sus 22 años de edad, el prospecto Noelvi Marte ya ha cumplido sus sueños.

Marte debutó en Grandes Ligas a los 21 años de edad en la temporada pasada con los Rojos de Cincinnati, ahora debuta otra vez con los Gigantes dos años después y ayudó inmediatamente a su equipo con su ofensiva.

El nativo Cotuí debutó con el equipo de San Francisco en 2021, luego de ser drafteado por los Gigantes en ese año como su primer pick. Allí jugó seis partidos, tomó 15 turnos, con cinco hits, puso promedio de .333.

“Es un sueño para mí debutar en Grandes Ligas y luego venir a jugar con mi equipo, los Gigantes del Cibao para repartir cacao”, manifestó Marte, quien en su primer partido con el equipo de San Francisco terminó de 4-3, con anotada, doble y una remolcada, en la blanqueada ante el Licey.

“Jugar con los Gigantes es algo especial, toda mi familia no pudo irme a ver en mi debut en Grandes Ligas, aquí tienen la oportunidad de verme. Agradecido de este equipo por la oportunidad y acogida que me han dado”, señaló Marte, quien añadió que hizo lo que pudo en su primer juego ante el Licey el pasado martes.

“Muy bien, hice lo que esperaba, hacer un buen trabajo”, indicó el tercera base, que también puede jugar en el campo corto.

Sostuvo que viene al país a tomar experiencia y llegar “ready” con el equipo grande, los Rojos de Cincinnati.

“Vengo a tomar experiencia, esta liga me ayudará para jugar mejor en MLB, ese es el propósito”, argumentó Marte, quien en 35 partidos con los Rojos, bateó para .316, con 36 hits, siete de ellos dobles, tres jonrones y empujó 15.

Al ser cuestionado sobre su tiempo con los Gigantes, fue enfático al decir “me dieron un mes de permiso, pero quiero me den más tiempo, trataré de hablar para que me alarguen el permiso, ya que jugar aquí uno consigue experiencia, aquí el dugout de nosotros tiene buena vibra, jugar con peloteros de nivel me ayuda bastante”, entre ellos citó a Moisés Sierra, Leury García, Henry Urrutia, entre otros.

Marte era un niño como miles de dominicanos que quería jugar pelota, llegar a Grandes Ligas y jugar en la liga invernal.

“Yo siempre fui un niño tranquilo, pero con la mente en estar en un dugout de Grandes Ligas y jugar invierno, cosas que siempre vi en televisión gracias a Dios hemos podido lograrlo”, sostiene el novel pelotero.

Marte fue adquirido por los Rojos en el cambio que envió a Luis Castillo a los Marineros de Seattle en la fecha límite de cambios, su línea ofensiva en las ligas menores fue de .282/.367/.467 con una combinación de poder y velocidad 20/20