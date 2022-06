Nodal le tira a J Balvin por burla a su nuevo look; recibe apoyo de Residente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – El artista mexicano y también ex novio de Belinda, Christian Nodal, le respondió directo al exponente urbano colombiano J Balvin tras este burlarse del nuevo look del cantante.

Y es que Balvin siempre busca la forma de llamar la atención, esta vez lo hizo con Nodal, quien no se le quedó calladito ante estas burlas, dejando claro que el si puede cantar sus composiciones con orgullo.

“Que yo si tengo ta talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, cómo sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa”, aseveró en una de sus historias Nodal.

La dichosa foto a la cual le hicieron una similitud es donde se ve el nuevo look de Nodal, el cual se cambió el pelo a un color rubio, y al mostrarlo a sus seguidores comenzaron hacer las comparaciones.

“Lo comparan conmigo, me comparan con él, lo que sea la foto estamos bonitos los dos o no se si de aquí me siento sexy, confiado, seguro. Ahora lo toman a mal”, dijo Balvin en respuesta a Nodal.

Agregó también que, “Ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen muy sensibles. Entonces, si se va hacer la tiradera que se haga romántica y que venda y que rompa los streaming, porque siempre les ha funcionado”.

Ante esto, el exponente puertorriqueño Residente, se unió en apoyo a Nodal, subiendo a sus historias uno de sus temas “Limon y sal”, a la vez que mostraba las gorras de su marca (R).

