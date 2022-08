Noah Vonleh firma un contrato de un año con Boston

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Los Celtics han llegado a un acuerdo con Noah Vonleh para lograr la incorporación del ala-pívot, tal y como ha anunciado Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN. Según asegura, se trata de un contrato de un año, aunque no ha dado más detalles sobre el mismo. No obstante, dado que afirma también que el jugador participará en el training camp con la esperanza de ganarse un hueco en la plantilla final, es posible que se trate de un acuerdo no completamente garantizado.

Vonleh lleva fuera de la liga desde que fue cortado por los Nets en febrero de 2021, aunque lo cierto es que llevaba ya un tiempo teniendo un rol muy menor en la misma y sus apariciones comenzaban a reducirse a escasos segundos en partidos resueltos. En septiembre de ese mismo año tuvo que poner de hecho rumbo a China para jugar en los Shanghai Sharks, lo cual parecía acabar con sus opciones de regresar a la NBA hasta que los Celtics han aparecido.

A lo largo de sus siete temporadas en la liga, el que fuera número 9 del draft de 2014 ha pasado por siete equipos distintos, en ninguno de los cuales ha logrado demostrar las virtudes que le llevaron a ocupar una posición tan alta. Sus promedios de 4,9 puntos y 5,1 rebotes a lo largo de su carrera no son ni mucho menos impactantes, pero en Boston tratarán de buscar el potencial que alguna vez tuvo y recuperarle para la causa.

