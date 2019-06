No todos creyeron la versión de las autoridades por el caso David Ortiz

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pese a las explicaciones emitidas y detalladas este miércoles por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, muchos usuarios en las redes sociales manifestaron desconfianza en los argumentos expuestos por dichas autoridades.

Entre los comentarios en las redes sociales de El Nuevo Diario, respecto a la rueda de prensa, hay usuarios que consideran dichas explicaciones incoherentes con lo que ellos asumen es la realidad del hecho y que todo se trata de un “capítulo más, de esta serie”.

“Se cierra el telón, se abre el telón, y la película se llama los indígenas de RD. En serio? nos tratan como indios”, escribe la usuario @yudithlo en Instagram.

Mientras que @motaazarias considera que: “Las autoridades dominicanas hace muchísimo tiempo que perdieron la credibilidad”.

En tanto que @wellington.laureano se burla del caso al considerar que: “Quiera Dios y el culpable de esta vuelta no sea Trujillo”.

El dirigente del Partido Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Seman manifestó que no quiere politizar el tema de David Ortiz, sin embargo indica que “si creyera en la versión oficial sería el primero en defenderla. No creo en ella, porque la versión no cuadra por ningún lado. Operativo criminal de 11 personas es para peje grande. David inconfundible, con barba,. grande, gordo y Alto”.

En tanto que Américo Celado S (@_acelado) dijo que “pueden cerrar el caso para proteger a alguien, pero yo no me voy a tragar el cuento de que David Ortiz fue confundido con este sujeto… Por eso es que estamos como estamos!!!”.

Por su parte abeliespinals28 manifestó que “si el coordinador del atentado se encontraba ahí, entonces no hubo ninguna confusión, era a David Ortiz que querían joder, por favor a los gringos que vengan a resolver esto, que los policías de aquí no sirven ni para comida de perro”.

