No te seques por lo innecesario

Hay situaciones y momentos en tu vida que te absorben, te drenan, te roban tu paz y energía. Y no solo situaciones, hay personas que también logran esto en ti, y justo allí entra la interrogante, ¿Seguirás desgastándote o pondrás un alto a esa situación o persona?

Tantas veces que te preocupas por una situación, pones tu cabeza a trabajar de más y Dios te detiene y te dice: ‘’Hija esa batalla no te pertenece, déjame a mi pelearla porque con tus fuerzas es imposible ganarla pero si me dejas a mi, el resultado será muy diferente’’. Es ahí que el querer tener el control se abandona y solo enfocamos nuestra mirada hacia arriba, que fue de donde vino esa promesa.

Una vez escuché, hay batallas que ni serán necesarias pelearlas, escógelas bien para que así puedas ganar la guerra y el enfoque no lo pierdas. Aprendamos a saber elegir, a saber reaccionar y a saber manifestar lo correcto. En esos momentos se mide tu carácter y tu integridad. O acaso no te ha pasado que te empeñas en algo o alguien y hasta que eso no se resuelva ni puedes dormir, ni comer ni descansar. Y es ahí, que entra la fe y la fe trae la paz. Sin fe no hay paz.

Hoy la invitación a través de este artículo es que aprendas a saber escoger tus luchas y a saber a quién soltárselas cuando sea necesario. A entender que nadie merece que perdamos nuestra paz y menos una situación si al final tendrá su solución. No te seques, no te desgastes, no te drenes porque ahí entra el estancamiento y ya tu y yo sabemos que se vive desde ahí.

Mira hacia el otro lado donde lo negativo se traduce a bendiciones, lo difícil se traduce a milagros y donde la duda se traduce a fe.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

