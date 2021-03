“No sigan el ejemplo de Venezuela”: Montaner aclara que su mensaje a Colombia fue hace 3 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que circulara este lunes un audiovisual, en el que el cantautor nacionalizado dominicano, Ricardo Montaner, invitaba a sus seguidores y fanáticos colombianos a no seguir el ejemplo de Venezuela en las próximas elecciones presidenciales, el artista aclaró que su mensaje es de hace tres años.

A través de su cuenta de Twitter, Montaner, acotó que “está circulando un video que grabé hace 3 años … Aunque mis ideas firmes no pasan de moda, no he emitido opinión respecto a lo que viene próximamente”.

Hola #Colombia ,están circulando un video que grabé hace 3 años … aunque mis ideas firmes no pasan de moda,no he emitido opinión respecto a lo que viene próximamente .

Gracias a todos — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 29, 2021

En ese sentido, en el mensaje a todos los colombianos para pensar sobre la elección política de cara a las próximas elecciones, a celebrarse el próximo año, Montaner manifiesta que “fui a visitar a la diáspora venezolana que vive en la terminal de pasajeros de Barranquilla y fue muy tiste. Hace 20 años Venezuela eligió muy mal, y ustedes estarán pasando un evento muy importante en los próximos días. Me atrevo a decirlo porque yo también soy colombiano y deben saber muy por quien votar. No sigan el ejemplo de Venezuela”.

POSICIONES ENCONTRADAS SOBRE SU MENSAJE

A raíz de las declaraciones de Montaner, el artista recibió posiciones encontradas de su seguidores, quienes apoyaron su mensaje y otros que se mostraron en desacuerdo.

“Apreciado Ricardo, eso le pasa por meterse con la política de un país que no es el suyo. Dedíquese a lo que sabe y hace tan bien, nosotros nos encargamos de lo nuestro”, y “Aunque fue hace tres años sigue vigente para estas épocas tan complejas para Colombia. Gracias Maestro por siempre ser tan claro y objetivo”, fue algunos de los mensajes que recibió el cantautor.