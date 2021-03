No se puede olvidar el déficit fiscal

Hay dos afirmaciones que podemos mencionar con credibilidad y confianza acerca del nivel de la deuda externa de nuestro país. Primero, es muy elevada a pesar de los comentarios existentes incluyéndonos a nosotros mismos. Segundo, que dicha deuda no es infinita y que el gobierno tiene que tomar en cuenta ambos puntos de vista cuando se debe considerar lo que hay que hacer ahora sobre este tema tan espinoso, particularmente con las propuestas que giran sobre proyectos de infraestructuras.

La respuesta correcta no es fundamentalmente reducir el déficit inmediatamente, esto así porque sabemos que la magnitud del déficit fiscal del 2020 fue de aproximadamente 9,3 por ciento, pero no se sabe cuál será el nivel del 2021. Sin embargo, a pesar de que se ha mejorado en forma relativa una recuperación o ligero aumento de los impuestos, aunque no muy elevado.

Existe la posibilidad de que el gobierno continúe tomando prestado, sin tomar en cuenta que puede causar una crisis similar más que proporcional a la que la pandemia impuso en la salud pública y en la economía del país.

Habría que notar que el reciente aumento de las tasas de interés es un recordatorio de que el apetito del mercado por bonos de los gobiernos puede aún operar impidiendo que los costos se mantengan modesto de acuerdo a estándares históricos.

El aumento de la tasa de interés es una indicación que la economía de los Estados Unidos ha iniciado su fortalecimiento gracias al gran apoyo de la Reserva Federal que debió haber sido imitado por nuestro Banco Central.

Como el gobierno está considerando darle mayor prioridad a la infraestructura, se debería diseñar un plan, para compensar algunos o todos los costos por medio de incrementar los ingresos o reducir el gasto en las prioridades menos importantes o una mezcla de ambos.

Las últimas proyecciones recientes indican que el nivel de la deuda externa alcanza un 69 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y de seguir en esa ruta, antes del 2030 estaríamos en el umbral de alcanzar un 100 por ciento de deuda con relación al PIB dado que se tendría un crecimiento exponencial después de la presente década, alcanzando una dimensión cada vez más grande de nuestra economía.

Nuestro parecer es que la deuda continuará creciendo. Esta afirmación no incluye los gastos por concepto del covid19, del cual no se tiene una cifra exacta que no ha sido proporcionada hasta estos momentos.

Se puede afirmar, que con una deuda tan grande e incontrolable podría considerarse como lo nunca visto en nuestro país. Una deuda que es elevada y creciendo como porcentaje del PIB genera lo siguiente, un apetito mayor por empréstitos del sector privado y en consecuencia, reducir el crecimiento del producto interno bruto y aumentar los pagos por los intereses.

Si el peso de la deuda continua creciendo, puede incrementar el riesgo de una crisis fiscal y una elevada inflación tan bien como socavar la confianza en el país y sobre todo una depreciación de la moneda.

De preferencia, podría ser una medida prudente en contra de los riesgos de una excesiva deuda, se debería asegurar a los mercados financieros internacionales, que el gobierno no tiene la intención de volver al mercado, para solicitar más empréstitos con el fin de resolver sus necesidades adicionales y ejerciendo su poder para, aumentar algunos impuestos.

Por otra parte, pagar por nuevos gastos podría mantener a un número de las propuestas, anunciadas por el presidente, lograr aumentar los ingresos por medio de haber allanado el camino hacia la recuperación y por último, tener la oportunidad de mostrar un mayor ejemplo de responsabilidad fiscal.

Guillermo A. Rivera R.