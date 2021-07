“No saquen de contexto mis palabras”: Sarodj Bertin se defiende de sus controversiales declaraciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La modelo y comunicadora haitiana, asentada en República Dominicana, Sarodj Bertin, se defendió este jueves de las acusaciones que han surgido en su contra tras las controversiales declaraciones que emitió sobre sus compatriotas y los dominicanos, en una entrevista que cedió al locutor puertorriqueño, Jorge Pabón “Molusco”.

A través de su cuenta de Instagram, la también cantante, compartió viejas publicaciones en las que defendía el país tras las críticas internacionales que calificaban a República Dominicana como racista hacia Haití, y manifestó que no saquen “sus palabras de contexto”.

“Que rápido olvidan. Yo siempre he defendido a la República Dominicana. He dado la cara por este país en varias ocasiones, cuando a nivel internacional los han querido atacar. No saquen de contexto mis palabras, porque en esa entrevista nuca dije que el Dominicano es racista”, apuntó.

Asimismo, en la citada publicación la joven de 35 años, indicó que habló “de los problemas migratorios , históricos y culturales entre ambas naciones, y conté esa anécdota para explicar que en ocasiones el desconocimiento puede afectar la forma de pensar de los niños, nunca lo hubiera mencionado para hacer daño a la República Dominicana, al contrario”.

Aclaró que, “solo escucharon un corte , y me quieren linchar, escuchen la entrevista o al menos la respuesta completa a esa pregunta antes de opinar”.

LO QUE DIJO SARODJ

En una entrevista que cedió para el locutor puertorriqueño, Jorge Pabón “Molusco”, en el marco de la celebración de la sexta edición de los Heat Latin Music Awards, la beldad haitiana, al ser cuestionada si ha sentido desprecio por los dominicanos, se refirió al mito de que a muchos niños en los campos del país les asustaban diciendo que si salían de noche “se los va a comer el haitiano”.

“Yo nunca lo vi como desprecio, yo más bien lo vi como ignorancia, yo entiendo que (lo que dicen) muchas personas en República Dominicana es por falta de educación, de conocimiento”, argumentó la Miss Haití Universo 2010 en la entrevista, que a pesar de que sucedió hace una semana, se ha viralizado por lo ocurrido en la vecina nación.

Ante su respuesta, Molusco le pregunta, ¿ah, eso era un refrán antes? y la también cantante respondió: “Si, aquí lo utilizan en los campos y al utilizar eso el niño crece pensando que el haitiano es malo. Hay unas cosas que influyen en la cultura y el crecimiento de los jóvenes de ahora que ellos ni siquiera saben de dónde vienen, entonces tienen alguito en contra del haitiano, pero no lo entiende”.

