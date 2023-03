No salvarán a Haití, nos hundirán juntos

La República Dominicana, se está viendo con binoculares de largo alcance, y de desde distancia como la panacea en donde están solucionados todos los males que aquejan a Haití.

Sin embargo, la realidad cercana y palpable es otra muy distintita, y, a la distancia que se observa si lo viéramos a través de estos, pero en sentido contrario.

Los pronunciamientos de los organismos internacionales OEA y ONU, específicamente en sus respectivos organismos especializados, no dejan dudas de que estos solo ven la solución haitiana en la disolución del Estado Dominicano.

Ese “todos somos Haití”, que se ha puesto a correr de boca en boca, tiene la misión, objetivo y propósito de borrar la nacionalidad dominicana, y por supuesto, a la República Dominicana, para dar paso a la Republica de Haití unificada. Como lo proclamaran los fundadores de Haití.

Los haitianos ignorando su propia historia educan a sus nacionales con la idea de que la República dominicana no es más que una provincia o departamento rebelde que le pertenece y que reconquistaran cuando las circunstancias se lo permitan.

Y aparentemente entienden que esas circunstancias se han dado ya, porque su firme propósito ha encontrado el “padrinazgo” de los organismos internacionales y ONGs. nacionales e internacionales, que se han asociado a esta conspiración contra la nacionalidad, el Estado y la República Dominicana-

El Plan fue bien articulado, nos han metido poco a poco “el caballo de Troya”. Mientras sus gestores principales esperan fuera para el gran llamado. Nos encuentran con unos dominicanos no unidos y firmes como desearíamos, con un nacionalismo no apagado, pero, que le falta llama que necesitan ser agitada para que alcance su máxima expresión.

Pero no nos diluyamos en eso ahora; lo que tenemos que observar y hacer comprender a los que ven la posibilidad de la solución haitiana en la República Dominicana , es la potencial y cierta realidad que nos espera.

Si se materializan esos funestos planes, el resultado a corto plazo sería, no que se salvaría Haití, sino, que se hundiría junto a ella a la República Dominicana.

Nuestros bosque verdes y conservados desaparecerían en poco tiempo. Vendrán hordas incontrolables que como langostas convertirán en nada, lo que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos rescatado, pues si no se hubiese tomado las medidas que el presidente Balaguer tomo en su tiempo, y. de no haberse actuado con la firmeza que se hizo, hoy fuéramos tan desierto como Haití.

El conflicto entre los nacionales de las hasta ahora republicas, se acrecentaría llegando a niveles inimaginables en que los dominicanos tendríamos la peor parte por la vocación de violencia y el estado primitivo en la mayoría de nuestros hasta ahora vecinos.

Una consecuencia inmediata de esto, es que los dominicanos ipso facto pasaríamos a ser minorías en nuestra propia tierra y los haitianos haciendo el juego de la “democracia, impondrían sus gobiernos y la mayoría de los representantes en los poderes públicos.

Haga una simple suma de los que están aquí, los que están allá y los que están en el resto del mundo que no pierden su nacionalidad. ¿Cómo quedamos los dominicanos?

Realmente el asunto es grave y nuestra sobrevivencia como nación. como Estado y hasta como seres humanos , va a depender de nuestra firmeza, unidad y de que Dios vuelva a la cordura a los que dirigen los organismos internacionales que hasta hoy se han obstinado en ver la solución de Haití en la desaparición de la nacionalidad, Republica Dominicana consecuentemente del Estado

Ese plan ya empezó, al permitir y no actuar en la profunda crisis de Haití (lo agravan y los obligan a entrar en masa a este país) otra señal del plan se da cuando no aparece en muchos lugares de búsqueda por internet o en instrucciones de uso de equipos por países, la República Dominicana, pero si está Haití. O usted es de los que cree que es por ingenuo olvido.

Tampoco es por ingenuo olvido que se quiera confundir a un pueblo que desconoce su historia porque no está en el currículo educativo, ni se enseña de forma co-curricular, sobre de quien nos independizamos, pues he vistos reiterados “gazapos” que dice que fue de España y no de Haití como es lo correcto.

¡Despierta dominicano! o tus sueños, muy pronto se convertirán en pesadilla”.

Por Darío Nin

