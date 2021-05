“No nos dejen ahora”, piden las “víctimas de abril” a opositores de Nicaragua

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MANAGUA.- Un grupo de seis organizaciones de víctimas de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018 pidió este miércoles a la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que no los abandone, luego de que esta no llegó a un acuerdo de unidad con otros sector de la oposición para enfrentar al presidente Daniel Ortega en las elecciones de noviembre próximo.

“No nos dejen ahora, no podemos hacer nada sin unidad”, suplicó, entre llantos, la presidenta de la Organización de Víctimas de Abril (OVA), Grethel Gómez, al aspirante a la Presidencia por la Alianza Ciudadana y miembro de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, en un hotel de Managua.

La súplica de las víctimas se dio pocas horas antes de que expirara el tiempo para que los partidos políticos presentaran sus alianzas ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), de cara a las elecciones generales, en las que Ortega, al que las víctimas califican de “dictador”, busca extender por cinco años más un mandato que ostenta desde que retomó el poder en 2007.

Antes del encuentro entre las víctimas y Chamorro, la Alianza Ciudadana, compuesta por la Alianza Cívica y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), explicó públicamente diversas razones por las que no se ha dado la unidad con la Coalición Nacional, el otro grupo opositor más importante de Nicaragua.

“No podemos hacer nada sin unidad, ustedes son los únicos que nos interesan, que nos escuchan, CxL no nos interesa, no los conocemos, a ellos no los hemos visto donde los hemos visto a ustedes, haciendo protestas, curando heridos, no abandonen a Nicaragua”, insistió Gómez.

“NOS HAN DESPRECIADO”

“Nos han despreciado, nos han ignorado, CxL no ha tenido voluntad de unidad, busquemos realmente el interés de Nicaragua, hoy es el momento de decir ‘hasta aquí, no más dictadura'”, comentó el líder de las víctimas Rodrigo Navarrete.

La respuesta de Chamorro fue de agradecimiento y de asumir el “compromiso” de que va a “seguir luchando por la unidad, la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados”.

En la víspera, las organizaciones de víctimas habían emitido un comunicado en el que solicitaron “la unidad de todas las fuerzas de la oposición para alcanzar la libertad de todos los secuestrados políticos, garantizar las condiciones de un proceso electoral limpio, justo y transparente, recuperar el Estado de Derecho y Justicia, para derrotar a la dictadura y conquistar la democracia”.

Las “víctimas de abril” que acudieron a Chamorro están agrupadas en OVA, la Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN), Presos Políticos Nicaragua, Asociación de Familiares de Presos Políticos (AFPP), Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX) y el Grupo Secuestrados Políticos de Nicaragua.

Tanto los grupos disidente organizados como los que no siguen a partidos políticos coinciden en que Ortega pretende reelegirse con un “nuevo fraude electoral” y consideran que la única forma de neutralizar dichos planes es que todos se unan en una sola fuerza opositora en los comicios del 7 de noviembre.

Las próximas elecciones serán claves para Nicaragua, ya que definirán si Ortega extiende o ve el fin de 42 años de supremacía casi total sobre la política local.