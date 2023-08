No, no así no señores de la Fuerza del Pueblo

Es un error de la Fuerza del Pueblo la decisión de no acatar la disposición de la Junta Central Electoral que prohíbe a los partidos políticos realizar mítines, marchas y publicidad externa durante la precampaña. Con esa decisión quieren hacer creer que esa organización política está por encima de la JCE al desafiar a la máxima autoridad en materia de asuntos electorales del país y así no debe ser. La dirección de la FUPU debe entender que no están solos en el escenario político del país y mucho menos en estos momentos que se organizan las próximas elecciones. La bravuconería de que sus actividades políticas seguirán "inalterables" y no obedecerá el ordenamiento de la Junta Centra Electoral (JCE) que prohíbe a los partidos realizar mítines, marchas y publicidad externa durante la precampaña. Ustedes no son una organización independiente, por lo tanto debe acatar como los demás las disposiciones que emanen del seno de la Junta Central Electoral y no desafiándola públicamente con continuar con su proselitismo como dueños del país. POR LUIS D. SANTAMARIA