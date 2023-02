“No más violencia”, piden familiares de niño asesinado en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- No más violencia fue la petición de familiares y amigos del niño que fue ultimado por un policía el domingo pasado.

La solicitud fue hecha la mañana de este marte, cuando una considerable cantidad de personas caminaron con carteles en mano exigiendo justicia por Donaly Martínez, de 11 años de edad, mientras el cuerpo del fenecido era trasladado al cementerio de El Ingenio.

Una señora de la multitud, que no se identificó, expresó “Estamos consternados, apoyando esa familia que perdió un ser querido, que perdió un niño, que no era un delincuente, estaba disfrutando del carnaval como tenemos derecho todos los dominicanos de disfrutar, no es justo ni para esa familia ni para ningún dominicano”.

Otro señor que no ofreció su nombre señaló la falta de diligencia por parte de las autoridades del Ministerio Público para dar respuestas a los hechos sangrientos que enfrentan los Santiagueros.

Apuntó el caso del abogado Basilio Guzmán, quien hasta la fecha permanece sin conocerse quién le quitó la vida.

“El general Then vino ayer a decir el jefe soy yo”, voy para donde la familia a bajarle los sumos», alegó el hombre.

En tanto que en el cementerio de Ingenio, donde será sepultado el infante, una tía de Donaly, llamada Marina Martínez, dijo que los padres solicitaron al director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, que no enviara miembros de la institución que dirige al sepelio del menor fallecido.

Marina dijo que la solicitud de los padres del niño fue realizada cuando Then acudió al velatorio del niño el lunes.

