No llegan ofertas por John Wall y tampoco existe plan para que juegue

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Solo pasa en la NBA moderna que lleguemos a normalizar que uno de los mejores bases de la última década no juegue estando completamente sano. El silencio mediático hace complicado saber cuál es la situación de John Wall más allá del acuerdo al que llegó con los Rockets para no jugar ni un minuto mientras se le buscaba una salida. La temporada ya ha agotado una octava parte de su total y en Houston están demasiado entretenidos con Jalen Green y compañía como para acordarse del que posiblemente sea su mejor jugador en plantilla. Y por lo que cuenta Adrian Wojnarowski para ESPN, el plan es que siga siendo así.

La franquicia no pretende que Wall vuelva a vestirse de corto toda la temporada, pero lo más seguro es que no cumplan con su parte del trato. Desde hace tiempo que los Rockets intentan buscar nuevos destinos para el base, pero según cuenta el periodista, nadie parece interesado. ¿El inconveniente? El de siempre con Wall. Los 91,7 millones de dólares que le quedan por cobrar en los próximos dos años le convierten en mercancía averiada. Interés existe, pero no a ese precio.

Wojnarowski apunta a que todos los equipos interesados demandarían que Wall renunciase a su último año de contrato, sobre el que tiene opción de jugador. Pero el base no está dispuesto a renunciar a esos 47 millones de dólares por nadie. Esta lógica negativa deja un único escenario posible, que no es otro que el del buyout. Algo que en el marco de unos Rockets que no piensan en competir en el corto plazo no tiene demasiada lógica. Cortar a Wall supondría ocupar espacio salarial futuro, y renunciar a la posibilidad de recibir algo a cambio en el próximo año y medio no parece una opción.

No hay norma que impida que los Rockets tengan 44 millones de dólares de espacio salarial muerto a efectos prácticos. Ningún reglamento indica que estén haciendo nada fuera del marco normativo de la liga. Y ahí es donde hemos fallado como aficionados, permitiendo que esto pase porque la ilusión de pescar en el draft y dibujar casas en el aire nos parece mejor que ver jugar a un cinco veces All-Star.

