¡No inventen , aquí no podrán lograrlo!

En la actualidad casi el mundo entero se encuentra convulso; nunca como hoy la frase de los evangélicos de que “Cristo viene arrepiéntete”, podría ser tan creíble; y es que ciertamente, cualquiera pensaría que el fin del mundo ya está aquí. En Medio Oriente, la desestabilización no cesa; recientemente el primer ministro iraquí tuvo que renunciar luego de dos largos meses de protestas civiles; Argelia, en el norte de Africa no se queda atrás; Egipto y Túnez son dos ollas de presión que estallan en cualquier momento; si nos trasladamos hacia Asia, en Hong Kong la cosa no es para menos; y si nos trasladamos al continente americano, aquí mismo el horno no está para galleticas.

Chile arde por los cuatro costados , gracias al hartazgo acumulado de los chilenos debido a un sistema desigual , que sólo permite que tengan más los que más tienen ; Bolivia también vive días que no son los más deseables ; Colombia es escenario de momentos impensables en una economía con crecimiento y baja inflación , pero al parecer los colombianos no están conformes y las calles son testigos de eso; Haití, aquí al lado sólo falta encender un fósforo para que estalle y de paso se lleve media frontera .

Hay quienes tienen la teoría de que el Foro de Sao Paulo con Nicolás Maduro a la cabeza tiene mucho que ver en este proceso de desestabilización, en países de Latinoamericana que no comulgan con su ideología e intereses; a esto tendríamos que sumarle que la administración Trump se ha dedicado a gobernar para los norteamericanos y ha “soltado en banda” a los demás países, por eso vemos como se permite una guerra desigual entre Turquía y los kurdos. Estados Unidos ha dejado de ser el gendarme mundial para dedicarse a sus propios asuntos y volver a ser “grande otra vez” .

En la República Dominicana , la oposición desesperada y perdida en el espacio , está creando las bases para : primeramente deslegitimar el proceso electoral venidero y posteriormente provocar una desestabilización social con el pretexto de que le hicieron fraude , tal y como ha pregonado por todos los continentes el perdedor de las primarias del PLD : Leonel Fernandez .

En la etapa próxima seguramente estará acompañado de su aliado y compañero de batallas recientes, Luis Abinader . A ellos quiero recordarles que la República Dominicana , no es cualquier país latinoamericano , aquí hemos sobrevivido a invasiones de varios países , a guerras civiles , a dictaduras . También vale la pena mencionar que aquí cuando los organismos de seguridad e inteligencia del Estado quieren , funcionan.

Así pues, tengan cuidado con los planes que podrían estar maquinando en sus cabezas, porque no tendrán el fruto esperado. El dominicano aprendió que el progreso y el desarrollo se logran sobre la base de la estabilidad y el trabajo. ¡No inventen , aquí no podrán lograrlo!

De modo que , pueden usar las artimañas que quieran , pueden tratar de incidentar el proceso electoral que se aproxima ; igualmente no podrán evitar que el PLD y sus aliados barran en Febrero , lo que servirá como preludio de lo que ocurrirá en Mayo próximo . Gonzalo Castillo será presidente en primera vuelta.

Cuanto más siniestro son los deseos de un político , más pomposa , en general , se vuelve la nobleza de su lenguaje. Aldous Huxley

Por: Pedro René Almonte Mejía

Anuncios

Relacionado