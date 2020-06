No hubo conciliación entre Miguel Sanó y abogados querellantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público (MP) desde ahora tomará el caso y hará una investigación de una querella que pesa sobre el pelotero de los Mellizos de Minnesota, Miguel Sanó, luego de una vista celebrada este jueves en la fiscalía de San Pedro de Macorís.

Los abogados de Raudy Omar Sánchez de la Cruz, así como los defensores de Miguel Sanó no conciliaron, por lo que ahora el Ministerio Público hará una investigación profunda del caso.

Lo que viene

En base a la acusación de posible rapto y golpiza sobre Sánchez de la Cruz, quien acusa al pelotero, el Ministerio Público puede tomar las siguientes medidas: que se le dicte un conocimiento de medida de coerción con pruebas suficientes, o que se desestime la querella, si no hay elementos suficientes.

El MP interrogará a supuestos testigos, analizará evidencias, buscará vídeos en la zona, donde supuestamente Sanó golpeó Sánchez de la Cruz, quien ahora mismo tiene medida preventiva en una cárcel de San Pedro, porque supuestamente violó a un hermano de ocho años del pelotero.

El pelotero no habló a los medios al momento de salir de la vista este jueves. La primera vista fue el pasado 16 de junio, pero el pelotero no fue porque supuestamente no le llegó a tiempo la notificación.

Sanó había negado secuestrar y agredir a Raudy Omar Sánchez de la Cruz, mediante una llamada realizada al editor deportivo de este medio.

“Eso es falso, no secuestré ni di paliza a Raudy, quien violó a un hermano mío de ocho años. Raudy y un hermanastro mío han penetrado a mi hermano desde hace un tiempo”, aclaró Sanó a este reportero.

Sanó también había dicho a este medio que “el señor Odalis Ramos (de los abogados querellantes) me hizo daño con ese vídeo, por lo que yo lo voy a demandar por 30 millones por daños a mi imagen. Yo lo que soy es pelotero, no secuestrador, ni asesino, soy un profesional como él”.

Los abogados de Miguel Sanó negaron que el pelotero tenga alguna vinculación con un supuesto secuestro o intento de homicidio contra el llamado Raudy Omar Sánchez de la Cruz.

Los abogados Federico Basilio y Fernando Aponte hablaron en rueda de prensa la semana pasado en el Centro Comunal Villa Progreso, de San Pedro de Macorís, junto Cristina Echevarría, madre de uno de los menores que fueron violados por supuestamente Sánchez de la Cruz y otro menor, que por ley se omite su nombre.

Echevarría es madrastra de Miguel Sanó.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

