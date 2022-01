No Hipólito Mejía usted está equivocado

El expresidente Hipólito Mejía está totalmente equivocado en cuanto a su apreciación de que a los ex presidentes y ex funcionarios no se le puede tocar o sancionados judicialmente de acuerdo a su comportamiento en el ejercicio de funciones administrativas.

Todo aquel que en el ejercicio del poder cometa acciones dolosas en perjuicio del Estado debe ser sometido a la justicia y sancionado como establece el ordenamiento jurídico del país, por lo que lo expresado por el ex mandatario carece de lógica jurídica.

Aquí no debe haber “vacas sagradas”, ya que el que la hace debe pagar la consecuencia de su sinrazón y ningún presidente ni expresidente debe abrogarse el derecho de pretender torcer el rumbo de la justicia con opiniones ilógicas como las expresadas por Hipólito Mejía.

“Usted no tiene derecho de pretender exonerar de culpa a quienes en el ejercicio del poder hayan incurridos en acciones dolosas que los hagan participe de ser procesado judicialmente para que respondan de su incorrecto accionar.

Sería bueno invitar al ex presidente dominicano a que vaya a exponer su punto de vista a Perú donde los expresidentes y exfuncionarios que han delinquido en el ejercicio del poder son sancionados con todo el peso de la ley sino pregúnteles a los ex presidentes Alberto Fugimori y a Alejandro Toledo.

El ex presidente Alberto Fugimori guarda prisión, mientras que otro ex mandatario Alejandro Toledo está preso en Estados Unidos y ha sido pedido en extradición por las autoridades judiciales peruanas por sus alegadas acciones corruptas cuando ejerció el poder en esa nación.

El ex presidente Hipólito Mejía haría un gran aporte a la democracia dominicana si echa para atrás sus reiteradas opiniones de que es opuesto a que los ex presidentes y ex funcionarios sean sometidos a la justicia para que respondan de sus actos.

Los corruptos no deben ser protegidos por nadie y menos por un expresidente como Hipólito Mejía que aunque se ha comprobado su seriedad y pulcritud en el desempeño del poder, no debe echarse encima la canana de defender a corruptos porque el pueblo no se lo perdonará.

Eche a un lado ese tema que no conviene en estos momento en que la justicia dominicana realiza con el respaldo de la mayoría de los dominicanos acciones legales para sancionar a aquellos que han incurridos desde el poder en acciones ilegales para apropiarse de miles de millones de pesos propiedad del Estado.

Los recursos del Estado son sagrados y nadie, nadie en particular tiene derecho de apoderarse de ellos para beneficio propio, como ha estado sucediendo en el país desde hace muchos años. El que robó los dineros del pueblo tiene que sea sancionado sea quien sea.

POR LUIS D. SANTAMARIA

Relacionado