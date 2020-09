Comparte esta noticia

No hay manera de cuidar a un país en que su población no asuma colectivamente esa responsabilidad. No importa si es grande o pequeño, nunca tendremos un guardia para cada ciudadano para vigilar sus pasos y hacer que respete las normas establecidas para su propia protección.

Y frente a la inconducta colectiva de la ciudadanía no hay gobierno que termine bien, pues nunca sus acciones serán suficientes para evitar los males que queremos evitar.

En el caso del COVID-19 luchamos contra la irresponsabilidad de una gran parte de nuestra ciudadanía y aún insistimos en querer solucionar el problema de la misma forma.

Creemos que vale la pena intentarlo de otra manera, sobre todo promoviendo la responsabilidad colectiva.