No hagas planes al aire libre para este fin de semana, onda tropical y vaguada provocarán aguaceros  

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Si ya tienes planes para este fin de semana, lo más prudente es que no sean al aire libre, debido a que la aproximación de una onda tropical, en combinación con la inestabilidad que estará aportando una vaguada al norte del país, provocará aguaceros locales, siendo fuertes en ocasiones con tormentas eléctrica y ráfagas de viento hacia diferentes localidades de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, el suroeste, la cordillera Central y algunos sectores de la zona fronteriza, dijo este viernes la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

El organismo precisa que, para mañana sábado y el domingo, la onda tropical al igual que la vaguada ubicada al norte del país, estarán incidiendo de forma más directa, incrementando la nubosidad sobre diferentes regiones del país y generando aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente sobre varias localidades de las regiones noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, el suroeste y la cordillera Central.

En cuanto a las temperaturas, estas estarán calurosas durante el día con valores promedio entre 32 Celsius (º C) y 35º C, debido a la época del año (verano) y al viento cálido del este/sureste, en consecuencia, la Onamet recomienda, no exponerse a la radiación solar por tiempo prolongado, usar ropa ligera, preferiblemente de colores claros e ingerir suficiente agua.

