No fue con el balón fue con el corazón

El dominicano disfruta el triunfo de cada compatriota en cualquier área en la que se desempeñe. Sin ser injusto por las omisiones, el dominicano siente orgullo de un Oscar de la Renta, Zoe Saldaña, Juan Luis Guerra, Romeo Santos; Waooo, no debería mencionar nombres para no excluir tantos hombres y mujeres desatacadas del arte, el deporte, la ciencia, las luchas sociales, etc.

Sin embargo, las más grandes satisfacciones y alegrías de los dominicanos provienen de los deportes. Pedro Martínez, Sammy Sosa, Albert Pujols, Félix Sánchez, Luguelín Santos, Marileidy Paulino, Audris Nin, Yamilet Peña, son figuras dominantes que nos pusieron a vibrar en nuestras selecciones de voleibol, béisbol, baloncesto y otras.

Pero, quiero destacar el orgullo que sentimos por los muchachos que nos brindaron el triunfo al derrotar a la poderosa tropa que nos presentó Argentina en el último juego de la ventana clasificatoria al mundial de baloncesto.

Los argentinos se reforzaron con sus mejores hombres llegados de la NBA y del baloncesto europeo, jugando en su patio, remontando una ventaja que llegó a ser de 16 puntos, pero nunca nos rendimos.

El resultado es de todos conocido, los vencimos 79 por 75, lo que nos lleva por cuarta ocasión a un mundial, participando por primera vez en 1978 donde perdimos juegos por uno y dos puntos con ausencias claves y lesiones.

Cuando se habla de la historia de éxitos de nuestro baloncesto, lo primero que llega a la mente de todos es la medalla de oro ganada en 1977 en Panamá. En lo particular, destaco y guardo vivo en mi memoria el triunfo logrado frente al seleccionado norteamericano en 1989.

El triunfo ante los subcampeones mundiales del baloncesto, campeones mundiales en el fútbol y campeones mundiales en orgullo, nos deja un dulce sabor que no existe condimento en el mundo que nos lo borre jamás.

Jean Montero, Andrés Feliz, Gerardo Suero, Ángel Delgado, Víctor Liz, Eloy Vargas, Rigoberto Mendoza, Antonio Peña, Gelvis Solano, Juan Guerrero, Jonathan Araujo, Juan Suero y el dominicano con acta de nacimiento argentina Néstor “Che» García, gracias por tan significado regalo al conmemorar un año más de nuestra independencia.

Lo único que lamento es que no podamos observar a Hugo, Héctor, Chicho, Franchy y otros tantos que ya no están con nosotros, disfrutar y ver como la cosecha que ellos sembraron está dando sus frutos.

Por Charlie Núñez

¡¡Arriba Dominicana!!

