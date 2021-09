“No estamos juntos como pareja desde hace más de un año”: Chyno Miranda confirma separación

Acto seguido y con la voz entrecortada, el artista urbano admitió que tiene varios meses que dejó de ser pareja de Natasha.

“Esta parte me da mucho sentimiento, pero tengo que confesárselos y ser sincero con todos, yo la respete a ella como esposa, respete mi hogar también, y bueno… no estamos juntos como pareja desde hace más de un año ok, sepan eso”, sostuvo.

Inmediatamente después, Araos agregó: “De verdad que gracias por tus palabras, tú sabes que yo las aprecio mucho, quiero que sepas que nosotros seguimos viviendo momentos muy duros como pareja, como familia, no solo por lo que sucedió entre nosotros, sino también el tema de salud de Jesús, y yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto, quiero que sepan que yo estoy orgullosa de la familia que tenemos, estoy orgullosa que fruto de nuestro amor nació un hijo espectacular y que a pesar de que Jesús y yo tomemos caminos distintos, nosotros vamos a ser el mejor equipo para brindarle a nuestro hijo una vida sana, tranquila y feliz como él se merece”.

Para finalizar su mensaje, Chyno y Natasha solicitaron respeto para el momento que enfrentan y casi al borde del llanto el interprete comentó: “Les pedimos consideraciones, respeto en esta etapa difícil para nosotros”.