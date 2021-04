“No estamos en reelección sino en sacar al país de la crisis”, dice Paliza

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, reafirmó este jueves que la reelección no es un tema de debate en esa organización ni en el Gobierno, y señaló que ese particular será debatido más adelante, en su momento.

Asimismo, aseguró que ahora mismo solo están concentrados en gobernar para sacar al país de la crisis, crear más empleos e impulsar el desarrollo nacional.

“Nosotros no estamos en eso: como partido-Gobierno, estamos enfocados en otros propósitos, en tirar este país hacia adelante. No es momento para política, los tiempos de la política llegarán y habrá momentos para discutir ese y cualquier otros temas similares. Además, la política es un tema que no es oportuno hoy porque nos divide, cuando esto es un momento de unidad nacional para sacar el país hacia delante”, manifestó en el Palacio Nacional.

Paliza, también ministro Administrativo de la Presidencia, apuntó que son “dos o tres” los que han hablado de reelección, y dijo que no se puede generalizar un tema que solo es tratado por unos pocos.

Este miércoles, el presidente Luis Abinader anunció que le enviaría una carta a Paliza para evitar que se hable de reelección en el PRM.-