No es momento para cuestionar, sino de actuar

Tras el diluvio que se presentó en el Gran Santo Domingo el pasado viernes, donde miles de dominicanos fueron afectados por los efectos de una vaguada que generó desastres y pérdidas incalculables, diversos son los comentarios fuera de lugar y cuestionamientos que se ven en las diferentes redes sociales de personalidades y funcionarios públicos que dan que pensar.

En situaciones como estás, dónde no sólo hubo pérdidas materiales fruto de las inundaciones, sino que lamentablemente hubo pérdidas humanas, desapariciones de personas que no han podido dar con su paradero, es cuando me pregunto…

¿Qué ganamos con aprovechar el triste escenario para lanzar fuego a los funcionarios que ya no están en el poder? Donde el dolor y la desesperación de muchas familias, es prioridad para atender y darles todo el apoyo que requieren para que su dolor, desconsuelo desesperación sean más llevaderos.

Es un momento para ser más humano, más empáticos, más solidarios, y sobretodo, menos políticos y “cogecámaras”.

La cultura dominicana lamentablemente, para muchos es de aprovechamientos y mucho más cuando estamos en proceso de campañas electorales.

Accionar, accionar y accionar, es lo que procede, en lugar de cuestionamientos infundados y juzgar por lo que no se hizo.

Aplaudo las acciones del Gobierno a través de las diferentes instituciones que se han manifestado y que no han descansado en la busqueda de soluciones, y felicitar a los dominicanos que de manera voluntaria se han sumado, ya que es lo que se necesita solidaridad, que todos aportemos un granito de arena por aquellos que más lo necesitan.

Mi admiración por los voluntarios de la Defensa Civil, que con dedicación, entrega y sobretodo amor, ponen en riesgo sus vidas, descuidando muchas veces a sus familias, para ir en auxilio de aquellos que sufren pérdidas y que no cuentan con recursos ni opciones para refugiarse, apoyando de una manera quienes junto a otras entidades se unen a fin de dar consuelo y alivio a cientos de personas necesitadas.

Seámos más humanos, más empáticos, más solidarios y dejemos a un lado la politiquería que es lo que menos se necesita en momentos de desastres naturales.

