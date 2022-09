No, el miedo sigue: No terminó el 30 de mayo de 1961

El Dr. Guido Gómez Mazara acaba de aparecer en un video que debe haberse hecho viral, en el que dice que a él nadie lo va a callar y que el miedo se acabó en este país el 30 de mayo de 1961, si no fue que escuché mal el video. Eso es falso, porque aquí y en muchas partes del mundo el miedo no se ha acabado y no se va a acabar tan fácil. Sobre todo no se va a acabar el miedo mientras haya tantas desigualdades sociales, por la inicua distribución de los ingresos.

No solo el gran temor a la muerte, casi una constante en los seres humanos. Ciertamente, que el régimen de terror que instauró el dictador Rafael L. Trujillo Molina, durante la larga noche de la ignominia de 31 años, sirvió para sembrar el miedo que gravitó tanto en el estado de la conciencia social de los sujetos sociales, pero aun gravita aunque en menor magnitud. Esto sirvió como medio de control social, ya que estos últimos (los sujetos sociales) tenían una casi nula su carta de ciudadanía en aquel tiempo, en un régimen matizado por una reducida burocracia vinculada al clan familiar trujillista que casi era la protagonista principal del proceso de acumulación de capitales.

Sin el miedo, Trujillo no hubiese podido gobernar el país, con los matices que la acumulación capitalista durante su régimen político conllevaba, sin antes sucumbir. Puede entenderse que Guido no tenga miedo, sobre todo hasta por los progenitores que tuvo para venir a la vida; debe entenderse que un hijo del connubio de Maximiliano Gómez Horacio y Carmen Mazara no tenga miedo.

Ahora bien, el miedo no termina con el magnicidio del 30 de mayo de 1961, como fue la aspiración del profesor Juan Emilio Bosch Gaviño para esa época, tal vez hoy no hubiere el miedo en la magnitud que existe hoy si su aspiración con la fundación del PLD no hubiese el gran fiasco que resultó ser.

Naturalmente, que Bosch cometió yerros en la gestación del Partido de la Liberación Dominicana que llevaron a esa organización política a ser una debacle, pero él fue muy desprendido y no tuvo nunca del lado de las peores causas. Uno de sus grandes errores fue imprimirle a su partido una alta dosis de sectarismo, lo que debió ser producto de la influencia de una era de autoritarismos.

Nada más hay que pensar en las dos corrientes autoritarias que dominaron durante toda una época vivida por Bosch, una de izquierda deformada y la otra de una derecha aberrante: la del estalinismo y la del nacionalsocialismo. Hace casi 80 años de la derrota de este último, pero todavía no es suficiente para librarnos del miedo a escala mundial, con tantas desigualdades.

No solo existe el miedo a la muerte. Este es un miedo que pocos son los humanos que lo superan; me atrevo a creer que Minerva Mirabal, Manolo Tavárez y Francis Caamaño vencieron ese miedo, aunque también otros.

Sin embargo, hay otras manifestaciones de miedo: miedo a la inseguridad en el tránsito, miedo a la pérdida de la propiedad, miedo a prisión o privación de libertad, miedo a la sanción moral de otros o de la sociedad en general, miedo a la enfermedad física (calificada por la psiquiatría como una enfermedad espiritual), miedo a la enfermedad espiritual (Eleanor Marx, hija menor de Marx, la padecía), miedo a la soledad física y miedo a la soledad moral. El miedo hoy existe en las diferentes clases sociales y en diferentes sectores sociales.

Hoy día, sobre todo con el actual gobierno del PRM, con los procesos judiciales que se han venido levantando contra funcionarios de gobiernos pasados, tiene que haber miedo en ex-funcionarios y/o en los actuales que pudieron haber tenido o tienen algún vínculo con la prevaricación o el peculado.

Ese miedo puede ser al de ser privados de la libertad y ser apresados, pero también puede ser el miedo a la confiscación de bienes o activos de sus propiedades y también el miedo a la sanción moral, en este último caso se puede convertir en un miedo a la soledad moral. Según Erich Fromm, psiquiatra de la Escuela de Frankfurt y padre de la corriente del psicoanálisis social, la soledad moral es peor que la soledad física.

Hasta aquí me he referido a los funcionarios de las oficinas públicas, pudiendo estos no ser propiamente grandes burgueses, aunque también pueden serlos. El burócrata si no es un burgués pertenece a las capas sociales medias, sobre todo si llega a la burocracia por una carrera universitaria.

A los profesionales y los intelectuales se les ubica en las capas sociales medias en esta sociedad capitalista; las actitudes de las capas sociales medias en República Dominicana, sobre todo sus integrantes que forman parte de la intelectualidad siendo muy conscientes y racionales más que los simples profesionales, han sido de las de asumir posiciones de gran cobardía e irresponsabilidad.

Por ejemplo, la intelectualidad le sirvió a Trujillo, exceptuando a muy pocos. Entre los les sirvieron no sólo están intelectuales como Arturo Logroño, Manuel A. Peña Batlle, Tomás Hernández Franco y muchos otros, si no también Joaquín Amparo Balaguer Ricardo. La gran mayoría de esos intelectuales se opusieron a la Ocupación Norteamericana de 1916-1924 y al subir Trujillo e instaurar un régimen represivo y que mantenía al país viviendo en la miseria lo apoyaron. Fueron unos cobardes al apoyar al sátrapa de San Cristóbal.

También fueron cobardes aquellos médicos y abogados que, después de oponerse a la dictadura de Trujillo, se adhirieron a los partidos que aspiraban a un Trujillismo sin Trujillo y no solo se opusieron al golpe de Estado contra Juan Bosch, si no que apoyaron al Triunvirato y ocuparon cargos públicos en este. Se trata hasta de personas pertenecientes a familias con abolengo y alguna de ellas de raigambre en la aristocracia que fue liquidada con el ascenso del régimen trujillista.

Sin embargo, esas actitudes de las capas sociales medias dominicanas no podrán seguir manifestándose como si fueran sempiternas o perennes en ellas, porque aunque se quiera decirlo lo contrario, la verdad es que tienen un papel importante que jugar en la conciencia social de otros sujetos sociales en cualquier sociedad.

Como la práctica es el criterio de la verdad, nada más hay que ver los médicos y las enfermeras lo que vienen haciendo desde el Colegio Médico Dominicano y el de las enfermeras y enfermeros, los cuales hoy día casi son las únicas corporaciones sindicales o gremiales que reclaman los derechos de ellos y de otros que nos son médicos, enfermeras y enfermeros. Estos profesionales de la salud, aunque no les llamemos intelectuales, son formados en el saber intelectual y algunos son intelectuales porque son personas muy cultas que trascienden el saber médico.

Ahora bien, las capas sociales medias en esta coyuntura que vive la humanidad tienen que jugar un rol protagónico, para que desde sus sujetos sociales integrantes les llegue la conciencia de la necesidad de salvar la vida en el planeta a las clases y sectores sociales más depauperados.

Los trabajadores asalariados, campesinos, desempleados, los chiriperos, las mujeres y los jóvenes deben ser orientados por intelectuales conscientes de la necesidad de luchar para la conquista de una sociedad más justa, liquidando el neoliberalismo y su capitalismo salvaje. Sólo así podrá salvarse la vida en el planeta y vivir con felicidad.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

