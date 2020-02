“No arruines mi boda”, ¿Qué tanto debes saber al momento de organizar tu boda?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tener una boda de ensueños, para muchos resulta convertirse en una pesadilla. Puesto que son muchos los detalles a tomar en cuenta para la organización de la misma. “No arruines mi boda”, es título del Congreso de Novios, que se realizará este próximo domingo a las 9:00 de la mañana en el Hotel El Embajador, a Royal Hideway, a propósito de la realización de la tradicional feria RD Bridal Week 2020., del viernes 6 al domingo 8 de marzo, en el mismo hotel.

¿Por qué es importante asistir al congreso, si tienes planes de boda?

Sócrates Mckinney, director del evento, explica que “en este congreso básicamente empoderamos a la pareja de que comprendan que esa es su boda, que ya todo el mundo se casó, todo el que está opinando se ha casado, y muchas veces opinan sin ni siquiera haberse casado, o en su defecto quieren hacer en tu boda lo que no hicieron en la de ellos, y quieren solventar esas frustraciones que vienen arrastradas por años en tu boda y no debe ser. Es tu boda y tienes que celebrarla como tu quieras, de lo contrario la felicidad estará incompleta”.

¿En que consiste el congreso?

Es un congreso que reúnen un grupo de especialistas de las más importantes áreas relacionadas al tema, y ellos comparten la experiencia de qué no hacer o que no dejar que otra gente te diga que haga o te sugiera. “Cuando tú te vas a casar aparecen todos los planeadores de bodas en tu círculo de amistades, todo el mundo opina, agrégale a eso, la mamá, la tía, la prima, la que vive en Estados Unidos que viene con unas ideas extrañas, o sea todo el mundo opina”, comenta Sócrates.

¿Objetivo del congreso?

“Es un congreso para que la pareja entienda cómo organizar la boda y por dónde empezar a organizar la boda, para que el proceso de contratación en cada una de las áreas sea más rápida y eficiente”.

Un cambio en las bodas

“En los últimos quince años, las bodas son cada vez más pequeñas porque están siendo asumidas económicamente por la pareja que se casa. ¿Por qué?, para poder invitar a sus amigos, y tomar las decisiones que ellos entiendan, porque cuando la hacen las familias, generalmente el gran porcentaje de los invitados son los relacionados a los padres, pero no son tus amigos. Por esta razón también, ya las bodas no terminan a la una de la mañana, terminan a las siete, ¿y quienes son los últimos que se van?, los novios, antes eran los primeros. La recepción era para los amigos de la familia, a los novios los montaban en un carro y váyanse. Ahora no, los novios son que despiden a todo el mundo y se disfrutan su boda”, detalla el tambien productor de eventos.

Un mito, ¿Sale más caro organizar una boda con profesionales?

“No te va a salir, ni más caro ni más barato. Porque tú tienes que definir cuál es el presupuesto, que es una cosa que por idiosincrasia el dominicano no hace. Por lo general va y pide como que tiene todo el dinero del mundo y cuando le dan el cantazo se están agarrando la cabeza, es punto muy importante, determinar el presupuesto”, apunta su director.

Sócrates resalta que “cuando las parejas asisten al congreso, llegan a la feria de novios, están edificadas y no pierden tiempo en tomar las decisiones”.

Para conocer los expositores y marcas que participaran en el congreso “No arruines mi boda” los interesados pueden entrar a su portal www.rdbridalweek.com o en sus redes sociales @rdbridalweek

Anuncios

Relacionado