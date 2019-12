Niverka, Priscila y Cándida revelan que jugar en RD les pone presión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las jugadoras de la selección nacional de voleibol femenina Niverka Marte, Priscila Rivera y Cándida Arias revelaron que jugar en República Dominicana les pone un poco de presión debido a que familiares y seguidores las involucran en todos los aspectos del evento que se celebre.

“Cuando uno juega en dominicana al equipo lo involucran demasiado en el torneo, tú te vas a jugar para Japón y nada más sabes del hotel y de la cancha, tú no sabes del público, de prensa, de boletas de entrevistas, aquí uno está como saturado, te llenas”, expuso la colocadora en entrevista para Deportes en Línea que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Marte sostuvo que cuando la selección práctica en el país las canchas siempre se mantienen llenas de seguidores lo cual puede dificultar un poco lo que respecta a la comunicación entre el entrenador y las jugadoras, al tiempo que reveló que ella participe de realizar los entrenamientos en un ambiente de tranquilidad.

Por su parte, Priscila Rivera, capitana del equipo tricolor manifestó que es emocionante jugar en el país por el involucramiento de los fanáticos en los eventos y porque juega la República Dominicana entera, pero coincidió con Marte al destacar que cuando las Reinas del Caribe juegan en otras tierras hay muchas cosas que se le hacen más cómodas.

La receptora significó que “cuando juegas en casa no juegas tú, juega el pueblo dominicano por ti, ya no es la responsabilidad porque sabes que la tienes, sino el compromiso, son muchas cosas que fuera de aquí no pasan, pero si fuera por mí yo jugaría aquí to´ el tiempo”.

En ese mismo particular, Cándida Arias indicó que “tiene sus pros y sus contras porque la parte que dice Nive (Niverka Marte) se ve afectada, pero siempre jugar en casa será un punto a favor, ojalá nosotras en cuanto a la parte de comodidad, de jugar con tu gente que todos los eventos sean en casa”, comentó.

Los entrenamientos de las Reinas del Caribe han arreciado en el Pabellón de Voleibol, ya que falta meno de un mes para el Torneo Norceca Clasificatorio Olímpico Tokio 2020 que se jugará del 10 al 12 de enero próximo en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto.

