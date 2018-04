Nivel de dolos impacta país; CCRD cuestiona decreto crea OMSA; abogados piden prisión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El informe de la Cámara de Cuentas, revelando gravísimas irregularidades administrativas en la OMSA, ha creado gran repercusión e impactado al país, pese a que la opinión pública ya podía adivinar sobre los niveles de corrupción de una gestión que terminó hundiéndose con el macabro asesinato del abogado Yuniol Ramírez.

El tema de corrupción destapado ahora con detalles casi espeluznantes en la OMSA, predominó este lunes en todos los medios de comunicación audiovisuales, y circuló con fuerza en las diferentes redes sociales.

Abogados consultados por El Nuevo Diario analizan el caso y entre otros pronunciamientos coinciden en que deben ir a prisión los responsables de los actos dolosos cometidos en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses.

Asimismo, el informe de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana cuestiona seriamente el decreto que crea la OMSA, porque a su entender, no define de manera clara las verdaderas funciones de ese organismo.

El mismo informe, también arroja luz sobre el desempeño en la OMSA de Argenis Contreras, el principal sospecho del asesinato contra Yuniol Ramírez, y quien será extraditado al país desde los Estados Unidos en las próximas horas.

Sobre el decreto

La CCRD citó la “no claridad” del decreto que crea la OMSA, ya que se refiere de “manera directa a los servicios de preparación, mantenimiento, reparación y despacho de la flota de autobuses, reflejando una especie de taller”.

Señala que sin embargo, la finalidad principal de la OMSA “es brindar los servicios de transporte en la ciudad de Santo Domingo y en la provincia Santiago de los Caballeros”.

“Analizado el decreto No. 448-97, que crea la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), observamos que, al momento de su elaboración, no toma en cuenta ni prevé las consecuencias futuras que pudiera traer la no claridad del objeto que define la naturaleza y esencia para la que se crea esta Dirección”, establece la CCRD en su informe.

Asimismo, cuestiona que el citado decreto fue derogado con la entrada en vigencia del INTRANT, y sin embargo un año después la OMSA no ha sido transformada como establece el nuevo marco legal.

Las funciones de Argenis

El recién apresado en Nueva York Argenis Contreras tenía más de diez tareas a su cargo, mientras se mantuvo como encargado del Departamento de Compras de la OMSA.

Según el informe de la Cámara de Cuentas, Contreras comenzó a trabajar en la institución el primero de septiembre del 2012 como encargado del Departamento de Compras, donde se mantuvo hasta el 25 de mayo del 2013. Posteriormente fue sustituido y convertido en asesor de la misma oficina hasta el 2014.

Tenía a su cargo dirigir, coordinar y supervisar las labores del personal a su cargo, recibir la solicitud de los expedientes de compras y revisar las requisiciones que llegan al Despacho.

También era responsabilidad de verificar si los documentos cumplían con los requisitos requeridos para realizar las compras solicitadas.

Argenis Contreras tenía que despachar los expedientes a la Dirección Ejecutiva para la autorización de las compras, entregar las requisiciones al técnico del departamento para que él la distribuya a los cotizadores del departamento y determinar qué empresa le ofrece a la institución mejor producto y mejores facilidades de pago e invitar a reuniones a la comisión de compra, entre otras funciones.

Abogados: Deben ir presos

Ante las graves irregularidades cometidas en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, corresponde a la Procuraduría General de la República establecer las responsabilidades penales de todos los involucrados en esa sustracción de fondos públicos.

Esa es la conclusión de los abogados consultados sobre el develado informe que destaca las graves irregularidades cometidas, especialmente, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones.

El Colegio de Abogados de la República, la Finjus, Adocco, y abogados coinciden en que el informe revela violaciones graves.

¿Dónde estuvo todo este tiempo control interno de la Contraloría General de la República?, se preguntó el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien dijo es una pena que pasen situaciones como esta en la administración pública.

Castaños Guzmán dijo que revela una vez más que la ley de Compras, no sirve para nada, pues permite que se den situaciones como la revelada por la Auditoría.

Sostuvo que al Ministerio Público le corresponde actuar. “No le queda de otra, pues no hay razones para que no actúe en esta ocasión”, precisó.

De su lado, el Colegio de Abogados de la República (CARD) consideró necesario e imprescindible que se proceda al sometimiento formal de todos aquellos involucrados en las graves irregularidades planteadas.

El presidente de esa entidad, Miguel Surun Hernández, dijo es hora de que se castigue con ejemplar rigurosidad la corrupción administrativa, y que el Ministerio Público tiene una oportunidad dorada para perseguir penalmente a aquellas personas que fueron a sustraer fondos públicos y enriquecerse de los mismos.

De su lado, el presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa, expresó que “esto pone en evidencia lo que era un secreto a voces, de que la Omsa se había convertido en un antro de perdición”.

Contraloría rehúsa hablar

La Contraloría General de la República rehusó este lunes responder las acusaciones que hace el informe de la Cámara de Cuentas sobre las deficiencias y omisiones de los auditores internos que operaron en la OMSA durante el período investigado.

Consultada por periodistas, la Contraloría sin embargo anunció que oportunamente se referirá al informe de la CCRD, que acusa a los auditores no hacer nada para evitar las irregularidades que se cometieron en la OMSA.

“Ustedes saben que estos temas son delicados, entonces la Contraloría tiene que ir detalladamente revisando paso por paso, porque no se va a dar nada a priori sin tener un argumento de peso”, expresó la encargada de prensa de dicho organismo, Ángela Sánchez.

POR LUIS BRITO, RAFAEL ZAPATA G. Y LILLIAM MATEO

