Nio García interpondrá demanda a Helidosa tras muerte de Flow La Movie

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PR. – El artista puertorriqueño Nio García manifestó en una entrevista en el podcast de Molusco TV que demandará a Helidosa Aviation Group por la muerte de su manager Flow La Movie y su familia.

También, tomó la oportunidad para narrar el momento en que se enteró del lamentable accidente.

“Yo voy pa’ encima de Helidosa. Eso no se puede quedar así”, puntualizó.

Dijo que existe una demanda contra Helidosa, pero no entiende “porqué esa demanda no ha ido más allá en un año”.

Reveló que, tras la muerte de José Ángel Hernández, nombre de pila de Flow “La Movie”, a quien consideraba como un hermano, pensó en quitarse la vida, pero que gracias al apoyo de su equipo y de su familia no ocurrió.

“Fue bien difícil, nada más pensé que yo hubiese estado en ese avión, yo tenía que estar en ese avión”, expresó.

Contó que vino al país a un show de J Balvin y se encontró con Flow La Movie y su familia en un hotel de Punta Cana. Luego de culminar el show, llamaron al manager y le dijeron “quiero a Nio García en un concierto de Bad Bunny en Puerto Rico”.

“Yo le digo que yo no quiero ir, yo me quiero quedar contigo”, narró, y Flow La Movie le contestó: “Vete que eso no se da toda la vida, eso es algo histórico, tú tienes que ir”.

Tras culminar los eventos en Puerto Rico, Nio García se fue a Miami y “me voy al mall a comprar ropa porque yo tengo que estar esperándolo, en dos horas él (Flow La Movie) aterrizaba. Una de las amistades de él que trabaja conmigo recibió una llamada y le explican lo que supuestamente piensa que está sucediendo. Pero, si te lo digo con el corazón en la mano, desde ese momento que yo vi la cara de ese hombre, mi corazón ya sabía que había pasado algo trágico”, dijo con la voz entrecortada.

“Yo me paralicé, yo me destruí, yo no quería creerlo… Llegaba la hora, no llegaba, llegamos al aeropuerto, el avión no llegaba, ¿era ese?, ¿no era ese?, hasta que confirmaron que era él y su familia”, agregó.

Relacionado