Niños pueden alimentarse con leche materna de recién paridas con COVID-19, según ginecobstetras

EL NUEVO DIARIO, SANTO DIARIO.- La presidenta de la Sección Dominicana del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras (ACOG, por sus siglas en inglés), doctora Elisa Fernández de Scheker, afirmó en la tarde de este jueves que la extracción de la leche materna de una recién parida diagnosticada con el coronavirus puede realizarse, sin ningún temor, para alimentar al recién nacido.

La doctora Fernández de Scheker puntualizó que hasta la fecha no se ha demostrado que el COVID-19 traspasa a la leche materna, y que en ese sentido las preocupaciones están orientadas hacia las estrictas medidas de higiene que se deben aplicar en este proceso, que incluye el lavado de manos, el uso de mascarilla apropiada, entre otras.

La presidenta de ACOG RD indicó que esa entidad monitorea muy de cerca los casos de enfermedad respiratoria ocasionada por el COVID-19, detectado inicialmente en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, China, y continúa expandiéndose por el mundo.

La especialista expresó que las pacientes que se consideran casos sospechosos de COVID-19 deben ser colocadas en aislamiento hasta obtener los resultados de la prueba, y que los recién nacidos hijos de madres confirmadas con este virus deben ser considerados como “casos sospechosos” por lo cual ameritan aislamiento.

Destacó que “durante el Segundo Congreso Internacional de ACOG RD, este viernes y sábado, reputados profesionales de la salud locales y del exterior estarán debatiendo en este evento científico temas de interés a los ginecobstetras, donde los participantes tendrán la oportunidad de actualizarse para continuar ofreciendo servicios de calidad a la mujer”.

Declaró que “bajo el lema de mujer, te Eecucho, hoy y siempre, ACOG RD organiza un evento que contará con más de 30 conferencistas nacionales e internacionales, quienes van a discutir tópicos acerca de la morbilidad materna extrema, la tasa de cesáreas y el rol del ginecobstetra como médico de cabecera de la mujer”.

“Será un congreso innovador, incluyendo debates, la oportunidad de contrastar las opiniones de manejo de la escuela norteamericana y la latinoamericana, charlas magistrales honrando a médicos que han aportado a la Medicina Dominicana y a la Salud de la Mujer en el país” continuó afirmando la doctora Fernández de Scheker.

Sobre el congreso de ginecólogos obstetras

Más de 30 especialistas nacionales, de Estados Unidos, Panamá y de otras naciones analizan desde este viernes hasta el próximo sábado, los temas de la disminución de la mortalidad y la morbilidad severa de las madres, la atención a la tasa nacional de cesáreas en el país y las herramientas necesarias para que los ginecobstetras se puedan actualizar como médicos de cabecera de las pacientes.

Estos temas serán abordados en la cerca de 50 conferencias, disertaciones, simposios y testimonios presenciales en el marco de este II Congreso Internacional del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras (ACOG, por sus siglas en inglés), que tiene como escenario en el Centro de Convenciones del Renaissance Hotel Jaragua.

“Como en todos los eventos científicos de esta índole, también se estarán presentando temas de tecnología de punta que permitirán hacer diagnósticos precisos de sangrado uterino anormal y la resolución de condiciones más complejas mediante técnicas de cirugía ginecológica mínimamente invasiva”, destacó la presidenta de la Sección Dominicana de ACOG, doctora Elisa Fernández de Scheker.

En este congreso exponen especialistas de las áreas de ginecobstetricia, infectología, psiquiatría forense, patología, cardiología, gastroenterología, radiología, nutriología, oncología, medicina reproductiva, pediatría, endocrinología, entre otras.

Sobre ACOG

The American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) es una organización dedicada al avance en el diagnóstico y el tratamiento a favor de la salud de la mujer, así como velar por los intereses profesionales de sus miembros a través de educación continua, publicación de protocolos clínicos y abogacía por los derechos de sus pacientes y de los médicos de esta especialidad en los Estados Unidos.

En los últimos 20 años, ACOG ha reconocido el potencial que tiene para impactar positivamente en la salud de la mujer a nivel global, que le ha permitido abrir capítulos o secciones fueran de Estados Unidos, como en la República Dominicana, que actualmente está dirigida por los doctores miembros voluntarios: Elisa Fernández de Scheker, presidente; Rosa América Martínez de Paredes, vicepresidente; Jenny García, secretaria, y Milcíades Albert, director del comité de asesores.

Asimismo, la directiva de los “Junior Fellows” de la sección está representada por los doctores Agustín Díaz, pasado presidente; Nicole Marrero, presidente y Eugenia Rodríguez, vicepresidente.

