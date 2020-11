Niños australianos desarrollan anticuerpos contra el coronavirus a pesar de dar negativo a pruebas PCR

EL NUEVO DIARIO, AUSTRALIA.- Médicos australianos han iniciado una investigación dirigida hacia los niños de una familia residente en Melbourne, quienes desarrollaron una respuesta inmune al coronavirus sin haber dado positivo a la enfermedad.

Medios internacionales indican que pese a que tres menores (5,7 y 9 años) estuvieron en contacto con sus padres, que fueron portadores sintomáticos de la enfermedad, las pruebas PCR que les realizaron fueron negativas.

Esto fue determinado por el Instituto de Investigación Pediátrica de Murdoch (MCRI, por sus siglas en inglés).

Los padres de los menores acudieron a una boda a principios de marzo, antes de que el COVID-19 se propagara por ese país. Luego de tres días la pareja presentó tos, fiebre, dolor de cabeza y inflamación de la mucosa nasal por una semana.

Luego los dos niños mayores se quejaron de una tos leve e inflamación en la mucosa nasal, en tanto que el más pequeño no tenía síntomas, a pesar de que durmió en la casa de sus progenitores estando estos enfermos, indicaron este martes.

Tras los resultados de las pruebas, los médicos realizaron un análisis del perfil inmunológico de los pacientes, recolectando muestras de saliva, heces, orina, frotis de nariz y muestras de sangre.

El análisis arrojó la presencia de anticuerpos para SARS-CoV-2 en la saliva de todos los miembros de la familia y en pruebas serológicas detalladas.

Los especialistas determinaron que, a pesar de no tener evidencia virológica de infección, los hijos desarrollaron una respuesta inmunitaria que, de forma potencial, contuvo la enfermedad.

A new study has found how children in a #Melbourne #family developed a #COVID-19 immune response after chronic exposure to the #SARSCoV2 virus from their #parents. The #research was led by @MCRI_for_kids’ Dr @Shidan_Tosif & Dr @melanie_neeland. https://t.co/DS0PPIwtLc pic.twitter.com/2Uod5c4nrN

— Murdoch Children's (@MCRI_for_kids) November 17, 2020