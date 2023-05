Niñas serían más crueles a la hora de cometer acoso escolar, afirma psicopedagoga

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicopedagoga Emma Carolina Fernández, aseguró que las chicas suelen ser más crueles a la hora de hacer bullying en las escuelas, ya que su intención no es sólo provocar que la víctima se sienta mal, sino también que los demás se aparten de ella.

Según Fernández, las niñas suelen emplear tácticas más sutiles y manipuladoras, provocando de manera silenciosa que sean los demás quienes hagan lo que ellas quieren.

No obstante, aclaró que el acoso escolar no distingue géneros y se caracteriza por ser un acto intimidatorio, psicológico y físico, en el cual una persona busca maltratar a otra de manera consistente.

En tal sentido, explicó que el acoso generalmente no apunta hacia aquellos que exhiben fuerza, seguridad o que cuentan con una red de apoyo, sino que es dirigido a quienes se encuentran solos y son considerados más vulnerables en la cadena social del entorno escolar.

Fernández realizó estas afirmaciones junto a Cándido Mercedes, Óscar Castelli, Euric Santi y Julia Muñiz durante la primera entrega de una serie de diálogos, sobre el acoso escolar que se están realizando en El Nuevo Diario Podcast, con la intención abordar este fenómeno desde una perspectiva crítica, para arrojar luz y aportar soluciones.

En ese aspecto, la psicopedagoga señaló una serie de elementos que los padres, los educadores y la sociedad deben tomar en cuenta para abordar de manera efectiva el acoso escolar, argumentando que siempre existirá una disparidad de poder en las interacciones humanas, pero no cuenta como maltrato si no es utilizada para maltratar, ridiculizar o despojar a las personas de su autoestima.

“Es cuando yo de manera consistente, esto es clave, la parte de ser consistente, cuando se repite una y otra vez es lo que lleva a las víctimas a decir los domingos que tienen dolores de cabeza y vómito”, comentó.

Asimismo, la especialista precisó que el círculo de preocupación, siempre será más grande que el círculo de influencia, debido a que engloba todas aquellas cosas que las personas no pueden controlar.

Sin embargo, comentó que en la medida en que la escuela, la familia y sociedad estimulen con estrategias de inteligencia emocional y juego de roles, el circulo de influencia se puede ir ampliando y así cambiar la manera en que el individuo reacciona a ciertos estímulos.

En tal sentido, detalló que hay tres puntos claves para determinar desde el hogar cuando un chico está manejando bullying: observar, escuchar y ayudar, argumentando que no puede existir una buena educación sin la colaboración de los padres.

“Hogar, familia y colegio no pueden estar divorciados. Estamos educando solos en los derechos y se nos están olvidando los deberes de nuestros hijos, porque muchas veces los chicos no conocen sus deberes: El derecho a un nombre, implica el deber a respetarlo, el derecho a una educación, implica el deber de tú completar tus tareas”, expresó.

Inteligencia emocional

La psicopedagoga expuso que el término inteligencia emocional hace referencia al autoconocimiento, ya que “definir quién soy yo, depende mucho de las personas que se reflejan en mí».

“O sea, los comentarios que mi mamá hace, todos los comentarios, el accionar hacia mí, va haciendo depósitos en ese banco emocional y personal, y yo comienzo a verme para determinar si estoy en bancarrota o si realmente tengo valor. Entonces, ese proceso de autoconocimiento es el que me ayuda a determinar si yo me gusto, si yo aprecio mis talentos”, indicó.

Autoestima sana

Asimismo, subrayó que lo importante no es tener la autoestima, sino estar sana, debido a que solo una persona con la autoestima sana tiene la capacidad de buscar ayuda.

“La gente piensa que solo hay autoestima alta y autoestima baja, pero yo puedo tener una autoestima alta y al no ser sana, ser maltratante. Puedo tener una autoestima baja; sin embargo, sana, significa que estoy en un proceso de construcción y no voy a dejar que me apabullan”, pronunció.

Artes marciales

Durante el diálogo, la especialista recomendó tres estrategias que los padres pueden implementar con sus hijos para aprender a manejar situaciones adversas: practicar artes marciales, incentivar que los jóvenes tengan más de un círculo de amigos y ayudarlos a forjar el carácter desde el humor.

En ese orden, destacó que aprender defensa personal tiene múltiples beneficios y cuándo se recomienda incorporar a los niños a las artes marciales, no es para qué se vuelven radiactivos, sino para que aprendan a defenderse físicamente y a tener control emocional.

“Es bueno motivar a que tu hijo tenga más de un grupo de amigos, porque esto le permite desarrollar habilidades sociales distintas y va a permitir que si en algún momento las cosas se ponen difíciles en la escuela, no sólo dependa de esas amistades”, señaló.

Asimismo, invitó a «trabajar con el humor, no ridiculizando que la persona la está pasando mal, sino aprendiendo a echar un paso hacia atrás, porque responder de una forma distinta, vas más allá de simplemente ignorar».

Explicó que tomar desde el humor las cosas que otros dicen, disminuye la posibilidad de que las ofensas se conviertan en un poder que los demás pueden utilizar en contra de los jóvenes.

