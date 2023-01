Niña muere por supuesta ingesta de jarabe recetado por el médico, según el padre

EL NUEVO DIARIO, YAKARTA.- El padre de una de los al menos 200 niños y niñas fallecidos en Indonesia supuestamente por la ingesta de jarabes intoxicados, miembro de una denuncia colectiva contra el Gobierno y varias farmacéuticas, cuyo juicio arrancó este martes, afirma que “no era una medicina barata cualquiera, sino recetada”.

“La gente dice que son medicinas baratas. Déjame que lo reitere. Nosotros, como padres, no compramos el jarabe de cualquier farmacia, sino que fue recetado por un médico”, dice a EFE Nedy Amardianto, cuya hija, Aisha, de 11 meses, falleció el pasado octubre.

Devastado, el hombre cuenta cómo Aisha murió debido a un fallo renal agudo tras pasar un mes ingresada en un hospital de Yakarta, después de que su estado gripal inicial empeorara progresivamente, habiendo ingerido, entre otros medicamentos, uno de los jarabes señalados por las autoridades indonesias como posiblemente tóxicos.

Se trata de un jarabe de Pt Afi Farma, una de las siete farmacéuticas y compañías de productos químicos indonesias incluidas en la denuncia de 25 familias de menores afectados, también dirigida contra el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Control de Medicamentos y Alimentos, cuyo juicio, atendido por Nedy, empezó hoy.

ENFERMEDAD “MISTERIOSA”, TAMBIÉN EN GAMBIA

Nedy narra el calvario atravesado por su pequeña, su única hija, y su familia, y expresa su frustración por desconocer exactamente qué le pasó a Aisha, pues no ha habido conclusiones sobre las causas de las 200 muertes.

“Somos víctimas de una misteriosa afección de fallo renal agudo. Hasta ahora, nadie sabe qué la generó. Esto no solo está ocurriendo en Indonesia. También pasó en Gambia”, denuncia el padre.

Y es que las investigaciones en Indonesia ante un repunte de casos infantiles de fallo renal se iniciaron después de una alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en octubre, también por la muerte de más de 60 menores por lo mismo en Gambia.

Si bien la OMS señaló como posibles causantes de los fallecimientos en Gambia a una solución oral y tres jarabes para la tos y el resfriado fabricados por el laboratorio indio Maiden Pharmaceuticals, dichos productos no están registrados en Indonesia, según sus autoridades.

Un tercer país, Uzbekistán, ha informado este mes sobre la muerte de al menos 18 niños también por fallo renal, y la OMS ha declarado la alerta sobre otros dos jarabes para la tos, Ambronol y DOK-1 Max, fabricados en India por otra empresa, Marion Biotech, y distribuidos en ese país.

De momento, la única característica común entre los jarabes señalados como posibles causantes de las muertes en Gambia, Uzbekistán y aquellos destacados en Indonesia, es la presunta existencia de cantidades excesivas de dietilenglicol y etilenglicol -sustancias líquidas que se utilizan como anticongelantes- en todos.

Se desconoce aún si hay un vínculo más directo entre todos los casos, ni si hay una investigación general que lo indague.

OPACIDAD EN EL NÚMERO DE CASOS

Nedy asegura que con su denuncia no solo buscan ser compensados por el Gobierno, sino que se ayude a los familiares y los pacientes que aún hay en el hospital, cuyo número es desconocido.

“Cuando en noviembre, una semana después de que mi hija muriera, visité el hospital donde estuvo ingresada, otro padre de una niña afectada me dijo que no había más espacio para ellos y que algunos habían tenido que ser derivados a otros centros. Creo que los datos actuales no son reales”, apunta.

El Ministerio de Salud de Indonesia no actualiza los datos desde el 2 de noviembre, registrando 200 menores fallecidos por fallo renal de un total de 324 casos, con una escalada experimentada a partir de agosto, mientras lo habitual en años anteriores eran uno o dos casos de este tipo de afecciones en niños al mes.

“Cuando llegamos al hospital, nos rompieron el corazón. Un doctor nos dijo: no sois los únicos afectados. Hemos recibido a muchos pacientes desde enero, y, en los pasados dos meses, de 20 pacientes, solo dos se han marchado a casa con vida”, llora Nedy, y añade: “Declararon muerta a mi hija nada más llegar”.

Relacionado