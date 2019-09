Niña es colgada por los tobillos por empleado de guardería para que compañeros la acosen

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, OHIO.- Dos empleados de guardería han sido acusados de “no hacer nada” en momentos que uno de los trabajadores colgó por los tobillos a una niña y permitió que los demás menores la intimidaran agresivamente en medio del salón de cuidado, en un hecho ocurrido en la ciudad de Columbus, en Ohio.

Los acusados fueron identificados como Joshua Tennant, de 27 años de edad, y Emma Dietrich, de 31, quienes están acusados también de poner en peligro la vida de los niños en el incidente, el cual ocurrió la mañana de este 13 de agosto, en el Centro de Aprendizaje Worthington.

Los investigadores dijeron que la niña, identificada solo como SK, se acurrucó en posición fetal para protegerse mientras supuestamente fue atacada en el aula de Dietrich.

Las autoridades indicaron que según muestran las imágenes de vigilancia ambos empleados no hicieron nada por evitar la intimidación de los demás estudiantes en contra de la menor.

“Ellos la agarraron por los tobillos, y los demás niños la empujaron, tiraron, arrastraron y la golpeaban”, resaltaron las autoridades, tras realizar la investigación.

El comunicado de las autoridades de Columbus detalla que SK buscó resguardarse y alejarse en un extremo del salón pero fue atacada por los estudiantes.

“Durante el video, la Sra. Dietrich y el Sr. Tennant se sientan en sus sillas en la mesa y observan las acciones de intimidación de otros estudiantes contra SK y no intentan detener las acciones”.

La madre de SK, que no ha sido nombrada, vio las imágenes y le dijo al medio local WBNS que: “En el video, podías ver a los niños rodeándola. Y ella estaba tendida en el suelo en posición fetal y se les aconsejó que se quitaran los zapatos y la golpearan con los zapatos y la balancearan con sus brazos y piernas”.

Agregó que: “Quiero saber por qué, pero al mismo tiempo no sé si quiero saber, en todo caso, puede justificar el razonamiento detrás de lo que sucedió. Me gustaría saber si esto sucedió antes. No siento que esta sea la única vez”, dijo.

Según la madre de SK, otro niño finalmente les contó a sus padres sobre el presunto acoso escolar, que es la forma en que las autoridades fueron notificadas.

“Si ese niño no hubiese contado lo sucedido a sus padres, nadie se hubiese enterado de lo sucedido”, contó la madre.

Anuncios

Relacionado