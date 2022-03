Nina dice crónica deportiva está en involución, Cruz afirma hay “enganchados” con poca capacidad 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este miércoles se conmemoró el Día del Cronista Deportivo, con el aniversario 93 de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo (ACD).

La ACD organizó un encuentro con sus miembros en la terraza de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), donde jóvenes y veteranos celebraron un año más de la institución.

En la actividad reporteros de El Nuevo Diario buscaron reacciones sobre cómo va la crónica deportiva, en ocasión del Día del Cronista Deportivo, decretado el 9 de marzo de cada año, desde el 2008.

Aquí algunas opiniones de cronistas deportivos.

Carlos Nina Gómez, periodista de larga data

“El periodismo deportivo dominicano está en involución. Hace falta el reportaje, el análisis, y el periodismo crítico. Aquí nadie critica, hay un periodismo conservador. En ciertos aspectos, se ha avanzado, en otros se retrocede. Hay periodistas escriben mecánicamente, no por la normativa que exige y plantea el periodismo en sentido general. No quieren aprender, hay periodistas que no saben poner un acento”.

Héctor J Cruz, editor de deportes de Listín Diario

“La crónica deportiva tiene varios niveles, hay cantidad de periodistas que hacen buen periodismo, buena crónica, que tienen buen concepto y hacen buen trabajo. Hay otro nivel de periodistas con poca capacidad, la crónica está llena de fanáticos, que hacen crónica y no tienen idea de lo que hacen, no llevan un tema, no son profesionales, no saben hacer periodismo, no saben preguntar. En términos generales, se mantienen los buenos periodistas, los que tienen vocación. Los fanáticos están en todas las áreas, no solo en deportes, hay en política, farándula, porque aquí no hay marco jurídico”.

Rolando Guante, periódico El Nacional

“Pienso que la crónica deportiva atraviesa por muy buen momento, cumpliendo con las expectativas de un país conocedor del deporte nacional e internacional en diferentes disciplinas. Han sido las redes sociales y el periodismo electrónico, radio y TV, que presenten más y mejores exponentes, un poco rezagada el surgimiento de valores en la prensa escrita tal vez porque estos medios han ido desapareciendo y reduciéndose. En general creo que nuestra prensa no es segunda en la región y debe ser de las informada en la América de habla hispana. En la pasada Serie del Caribe Satosky Terrero dio una clara demostración de hasta donde llegamos en materia organizativa y de eficientizacion de las informativas con el mejor equipo de prensa en un evento de esa índole”.

Dionisio Soldevila, editor de deportes y jefe de redacción de Diario Libre

“Creo que la crónica deportiva se encuentra en un momento interesante. Por un lado, cada vez luce más tecnificada y especializada y los involucrados muestran un manejo adecuado de los diferentes deportes. Pero también se encuentra ante el reto de enfrentar críticamente las situaciones que se dan en el deporte más allá de los resultados de un partido”.

Mario Emilio Guerrero, expresidente de la ACD

“Creo que tenemos una buena camada de cronistas jóvenes, que debe seguir capacitándose. La nueva generación debe evitar la superficialidad, investigar, estudiar el deporte de su especialidad, leer mucho para tener léxico y cultura general. El futuro es promisorio para la crónica dominicana, pues tenemos un buen relevo, pero trabajar en ser cada día mejores profesionales es la clave del éxito”.

Víctor Báez, director de prensa de los Toros del Este

“La crónica deportiva va en franco crecimiento, pienso que el relevo generacional está garantizado. Actualmente hay mucho talento joven, con mucha preparación y conocimientos, pero lo más importante es que tienen hambre de crecer y están dispuestos a escuchar consejos”.

Melvin Bejarán, director de prensa del Escogido

“Está en un gran momento. Muchos profesionales de todas las edades y con mucha calidad y muy completos. En la nueva camada hay de todo, desde narradores y comentaristas hasta analistas y muchachos con capacidad de escribir correctamente”.

Laura Bonelly, Más que Pelota

“La crónica deportiva dominicana es una de las mejores que conozco porque hacen maravillas para lograr una noticia, muchos sin tener incluso apoyo económico del Ministerio de Deportes. Son capaces de hacer una crónica haciendo de todo ellos solos, aguantando muchas veces los “no, más tarde, estoy entrenando, etc” de muchos atletas que hasta boche les dan”.

