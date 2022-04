Niña de 11 años saca ojo a niño de 8 en escuela de Bonao

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una niña de once años de edad le sacó el ojo izquierdo con un palo a un niño de ocho, en un hecho registrado en la escuela Carmen Peralta del municipio Piedra Blanca, Bonao, en la provincia Monseñor Nouel.

Según explicó Yisel Báez, pariente del niño a El Nuevo Diario, el niño le había contado a sus padres que la victimaria le hacía bullying, pero que estos no le hicieron caso y lo enviaron ayer ocurriendo posteriormente el incidente.

“El niño le dijo a mi tío ayer en la mañanita yo no quiero ir a la escuela, porque esa niña me tiene cansado molestándome, pero mi tío no le hizo caso”, narró Báez.

Agregó que el niño, cuyo nombre se omite por razones legales, fue intervenido en Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y Trasplante (Cecanot) del Distrito Nacional, pero que su pronóstico es reservado.

Adelantó que actuarán legalmente contra el centro educativo, “porque es responsabilidad del docente dentro del área escolar”.

“Qué buscaba esa niña con un palo dentro del área escolar, dónde lo consiguió, dónde estaban los maestros”, se preguntó.

Tras ser cuestionada sobre si ha conversado con la directora del centro educativo, dijo que por estar pendiente al niño no lo han hecho, pero entiende que esta tiene poco que decir.

De igual forma, dijo que los padres del menor están destrozados por lo ocurrido a su pequeño y que nunca pensaron que esto llegaría a pasar.

