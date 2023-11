Nileny Dippton, mujer, madre, piloto, empresaria y sobreviviente de cáncer que inspira con su gran entrega en el teatro

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Nileny Dippton, una mujer, madre, piloto, empresaria y sobreviviente de cáncer que con su apasionada entrega en el teatro y las bellas artes inspira a los demás a dar más de sí y que aún en medio de tantos desafíos sus emprendimientos y carreras le han permitido dedicar gran parte de su vida a enriquecer la escena cultural del país por medio de su trabajo realizado en las tablas principalmente por la interpretación de múltiples personajes.

Proveniente de Nagua y Cabrera, municipios de la provincia Maria Trinidad Sánchez, Nileny cuenta que creció en una familia numerosa y llena de amor, en un ambiente natural y campesino y con una familia llena de valores, de principios, que impone la ética y ‘’muy exigentes con la educación’’.

Desde joven se trasladó a Santo Domingo donde estudió en Bellas Artes e ingresó a la Compañía Nacional de Teatro (CNT), pero su sueño también era ser piloto comercial, profesión no aprobada por sus padres por los riesgos que conllevaba volar, pero que al final fue una de las que hizo y concluyó con bien junto con Mercadeo y Administración en la Universidad Autónoma Santo Domingo (UASD) y Relaciones Internacionales en la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Además de su trabajo en el teatro, Nileny también es empresaria y se ha destacado incluso a nivel internacional con su escuela de modelaje Nefer Models Management con la que ha contribuido significativamente al mundo de la belleza en la República Dominicana y guiando a las jóvenes que desean dedicarse a esta labor.

El compromiso de Dippton con el teatro y las bellas artes es una fuente de inspiración para muchos y es seguro que con su gran pasión y dedicación en todo lo que hace, principalmente en el teatro está dejado una huella indeleble en la escena artística del país.

¿Qué significa para ti las bellas artes?

Nileny quien cuenta con más de veinte años en las tablas asegura que el teatro ha sido su vida y es con lo que verdaderamente se siente realizada.

‘’Bellas artes ha sido mi vida, me sentía realizada con el solo hecho de estar compartiendo las tablas con mis compañeros…Mi meta como actriz nunca ha buscado reconocimiento, nunca ha buscado el que me vean, no ha buscado más que la meta principal del teatro que es llevar un mensaje que te haga reaccionar’’, expresó.

En ese orden aseguró que en un país donde hayan mayores expresiones artísticas la gente suele tener un mejor comportamiento e inversión del tiempo.

‘’Un país donde el arte se respire por donde quiera hay más sensibilidad, hay mejor comportamiento, la gente tiene en qué dedicar el tiempo y sería bonito’’, concluyó.

Su gran sueño

‘’Mi sueño mayor es que se respire arte por donde quiera que yo camine en la República Dominicana y en mi provincia María Trinidad Sánchez, sobre todo en Cabrera, ese es mi mayor sueño con el arte’’, expresó Dippton.

En ese orden indicó que como actriz ha logrado todo lo que ha querido y que ha trabajado ambiciosamente con todos los personajes que le ha tocado interpretar, así como que es una persona que pone su trabajo por encima de su vida.

¿Cómo le va con tantos roles?

Nileny cuenta que sí ha sido un desafío mantener el equilibro en sus múltiples funciones incluyendo la más importante, el rol de madre y el más delicado es el teatro donde debe dedicar mucho tiempo a sus personajes con horas de ensayos extendidas y que es con lo que se entrega en cuerpo y alma.

Vive en un ambiente natural, vive cerca del mar y eso la ayuda a nivelar las energías.

El cáncer no la detuvo

Dippton vivió un fuerte episodio en su vida tras padecer la enfermedad del cáncer de mama, misma que no la detuvo para seguir con

‘’Soy sobreviviente de cáncer donde viví una experiencia que me hizo accionar en ese momento hacia la meta que era mi salud, por mis hijos, por mí, por las niñas, por la escuela, por la agencia, por mi carrera, por el país y giré por ese mundo y superé la enfermedad’’, expresa Dileny.

Asimismo, indicó que siempre mantuvo una actitud positiva y aun en medio de su tratamiento oncológico se mantuvo trabajando y manejando todas las cosas que la hacen feliz.

Isla de Sangre y sus más de 10 personajes

A lo largo de los años, Nileny ha participado en innumerables producciones teatrales y se ha destacado por la interpretación magistralmente de múltiples personajes en una misma obra como es el caso de su más reciente presentación Isla de Sangre encarnando a Anacaona, una cacique taína de Quisqueya que gobernó el Cacicazgo de Jaragua tras la muerte de su hermano Bohechío y que forma parte de la historia de la República Dominicana y a otros tantos personajes incluidos en la historia.

El drama antillano, cuya autoría es de Cristian Martínez, con la dirección de Fausto Rojas y producción ejecutiva de Giamilka Román, se presentó del 12 al 15, del mes de octubre para honrar a los ancestros en el Día de la Raza y enviando un poderoso mensaje que celebra y honra la influencia ancestral de las mujeres taínas en la cultura del país.

La obra se repondrá el día 5 de diciembre, en la inauguración del Teatro Talassa, con una presentación para invitados especiales.