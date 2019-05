Nikola Mirotic: “No queremos estar con un 2-2, ir con mucha presión a casa”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TORONTO, CANADÁ.- El jugador español de los Milwaukee Bucks, Nikola Mirotic, dijo hoy a Efe que su equipo es capaz de ganar el martes a los Raptors en el Scotiabank Arena de Toronto y evitar que los canadienses empaten a dos la eliminatoria.

Los Raptors ganaron hoy 118-112 a los Bucks tras dos prórrogas en un intenso partido que permitió al equipo de Toronto obtener su primera victoria en la final de la Conferencia Este.

Los de Milwaukee ganaron los dos primeros partidos en casa y llegan al cuarto partido, que se disputará el martes en Toronto, con un 2-1 a su favor.

Tras el partido, el ala-pívot de origen montenegrino, que jugó 29 minutos anotó 10 puntos y recogió cinco rebotes, declaró a Efe que a pesar de la derrota, los Bucks están preparado para ganar el próximo partido en Toronto.

“Sabemos que somos capaces de ganar. Hemos venido con la mentalidad de ganar hoy. Se ha visto claramente. Y lo que intentaremos es ganar el próximo para intentar tener esa oportunidad de cerrar en casa”, declaró el jugador que militó en el Real Madrid de 2008 a 2014.

“No queremos estar en esa posición de 2-2, y con mucha presión ir a casa porque somos capaces (de ganar). Hemos sido este año un equipo muy bueno jugando fuera de casa. Hemos ganado muchos partidos importantes así que esperamos que podamos ganar el próximo”, añadió.

Sobre el partido de hoy, Mirotic reconoció que los Raptors, donde militan otros dos españoles, los pívot Marc Gasol y Serge Ibaka, fueron más físicos que en los dos primeros encuentros.

“Es lo que tienen que hacer ellos. Nosotros en los otros dos partidos, les hemos dado bien en casa. Hemos sido mucho más físicos que ellos. Todos los balones en disputa eran nuestros”, declaró en el vestuario del Scotiabank Arena de Toronto.

“Hoy fue un poco al revés. Hoy han jugado muy duro, han salido bien. Ha sido un partido muy físico desde el principio y nada, es la final de la conferencia”, continuó.

“Cada posición es complicada. No tienes un tiro fácil y muchas veces, como ha sido en mi caso que no he tenido un día tirando de tres, he intentado ir más al rebote, pues hay mucha más gente, los codos, cosas así. Fue un gran partido de los dos equipos”, declaró.

