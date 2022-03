Nikola Jokic, sobre un segundo MVP: «Solo intento competir y ganar partidos»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- Nikola Jokic está nuevamente en la terna de favoritos para hacerse con el MVP de la temporada. El serbio, quien ya consiguió tal galardón la pasada temporada, tiene a los Nuggets en las primeras plazas de la Conferencia Oeste mientras juega a un nivel excelente; no en vano acumuló en la suma de los dos últimos partidos 78 puntos, 27 rebotes y 24 asistencias. El center sigue maravillando a todos y recientemente fue cuestionado por los medios sobre el significado de ser reconocido una vez más como el mejor. Esta ha sido su respuesta:

«No sé cómo me sentiría. No significa nada especial. Solo intento competir y ganar partidos», expresa en declaraciones recogidas por Mike Singer de Denver Post.

Jokic es sin duda un jugador especial. Tanto por estilo sobre la pista como por personalidad en la misma, el pívot destaca como uno de los grandes jugadores de la competición estadounidense; y si alguien que disfruta de ello es Mike Malone. El head coach de los de Colorado recalca el nivel de su pupilo y cómo merece ser recompensado nuevamente con el MVP.

«Escuchen, todas las personas que dicen que no es un gran atleta, simplemente vean de nuevo el partido de las cuatro prórrogas con Portland. ¿Cuántos muchachos pueden hacer eso? El hecho de que un chico pueda tocar la parte superior de un tablero no significa que sea un gran atleta. Puede saltar alto, pero el acondicionamiento de Nikola… Puede correr todo el día. No se habla lo suficiente porque no es un atleta al estilo de otros. Jugó 72 partidos el año pasado a nivel MVP. Este año sus estadísticas y métricas están siendo aún mejores. Nuestro equipo, con muchos muchachos fuera, está siendo uno de los mejores de la NBA. Vamos hombre… ¿De qué estamos discutiendo?», sentencia.

Relacionado