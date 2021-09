Nikola Jokic se muestra prudente con las expectativas de los Nuggets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Es inevitable que ese runrún que acompaña al arranque de temporada haya empezado a intensificarse a menos de una semana para el comienzo del training camp. Los equipos apuran sus últimos días de descanso mientras las primeras declaraciones sobre el devenir de la campaña empiezan a amontonarse en las cabeceras de los medios locales.

Después de recibir el premio al MVP de la temporada el pasado curso, Nikola Jokic es uno de los jugadores sobre el que se centrarán un número nada desdeñable de miradas a pesar de que sus Denver Nuggets iniciarán la temporada huérfanos de Jamal Murray. El guard se encuentra recuperándose de la grave lesión que sufrió el pasado mes de abril aunque se espera que esté listo para regresar en febrero.

Preguntado acerca de las aspiraciones de los de Colorado, Jokic fue bastante cauto y no se quiso mojar cuando fue cuestionado sobre las posibilidades de anillo del equipo. “Si todos cumplen y juegan de la manera correcta hay una posibilidad, por supuesto”, afirmó el center serbio para el medio Denver Post. “¿Tenemos el suficiente talento para ello? No lo sé. ¿Somos el mejor equipo de la NBA? No lo sé. Entonces, veremos. La temporada nos lo irá mostrando. ¿En cuánto a las metas para la temporada? No he puesto ninguna. Por supuesto, todo el mundo dice que el campeonato, pero eso es lo que llevan diciendo los últimos siete años. No diré el campeonato. Eso es algo que está en nuestra mente y que todos queremos lograr.”

Lo cierto es que todo jugador que forma parte de la NBA aspira y sueña con ganar el título, pero para ello tienen que confluir un gran número de aspectos como la preparación, el talento, la salud y, también en su justa medida, la suerte. Por nombres, por sistema y por trayectoria, los Nuggets emergen como uno de los principales equipos de la Conferencia Oeste. No obstante, la competencia será atroz.

