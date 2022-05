Nikola Jokic repite MVP en la NBA y supera a Embiid

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Este lunes, el centro de la NBA, Nikola Jokic, ha sido elegido por segunda temporada consecutiva como el MVP (Jugador más valioso), según confirmó el reportero deportivo de ESPN, Adrian Wojnarowski.

La noticia fue emitida mediante un tweet en su cuenta oficial (@wojespn). ‘’El centro de los Nuggets de Denver, Nikola Jokic, ha sido votado como el Jugador Más Valioso de la NBA por segunda temporada consecutiva, según informan las fuentes a ESPN. Se espera un anuncio formal esta semana’’.

Con esto, 4 de los últimos MVP son extranjeros (Giannis Antetokounmpo lo ganó 2 veces)

Jokic, quien lideró a su equipo a conseguir el puesto número 6 de la Conferencia Oeste (48-34) ante las faltas de su segunda y tercera espada (Jamal Murray por un ACL y Michael Porter Jr. por lesión en la espalda) y terminó su temporada en la segunda ronda de los ‘’playoffs’’.

El equipo de Denver sufrió la pérdida de muchos de sus jugadores y también el mal desempeño de varios. El serbio tuvo el trabajo de llevar al club en sus hombros y solo se perdió 8 partidos.

En las estadísticas dadas por la página de la NBA, el MVP jugó 74 partidos, donde en 33.5 minutos promedio 27.1 puntos (58.3 FG%), 7.9 asistencias y 13.8 rebotes, con 81.0% en tiros libres y 33.7% en triples. En la postemporada, durante los cinco partidos que disputó contra los Warriors de Golden State (4-1), en 34.2 minutos hizo 31.0 puntos por partidos, 5.8 asistencias y 13.2 rebotes.

Son mejores números en varios aspectos que su temporada pasada, ya que cuenta con más puntos por juegos, bloqueos y rebotes.

En el año anterior, Jokic fue el casi absoluto ganador de dicho premio, pero está vez la competencia estuvo reñida con el pívot Joel Embiid, sin saber quién sería el absoluto ganador, hasta hoy. Aunque el serbio tuvo mejores estadísticas en muchos parámetros, el camerunés promedio más puntos.

Se convierte en el primer jugador en la historia de la liga en conseguir 2,000 puntos, 1,000 rebotes y 500 asistencias en una temporada, el primero en promediar más de 25/13/6, el primigenio en estar en el top 10 en puntos, rebotes, asistencias y FG% en 50 temporadas y con el rendimiento más alto de la historia, conforme público StaMuse.

El baloncelista de solo 27 años, está en una lista privilegiada de solo 5 pivots en ganar dos MVP (Kareem Abdul-Jabbar, Bill Rusell, Wilt Chamberlain y Moses Malone), y es apenas el décimo cuarto en lograr el ‘’back-to-back’’, fue elegido en el puesto número 41 de la segunda ronda del Draft del 2014. Ni siquiera hay un video de cuando fue elegido, ya que pasaban un anunció de Tacos Bell.

Esto es consecuencia de que no era muy bueno al inicio, tampoco se le tenía mucha expectativas. En su debut promedió 10 puntos, con solo 2.4 asistencia y 7 rebotes. En su juventud era un niño con mala forma física.

“Además de ser más alto que casi todos mis compañeros, también era más gordo. No me gustaba la actividad física. En la secundaria no podía hacer ni una flexión de brazos”, confesó en una entrevista, según Men’s Health.

Conocido por haber sido un obsesionado con la Coca Cola, muchos clubes lo rechazaron por su mala forma física, hasta entrar a la mejor liga de baloncesto y perder 20 kilos durante la pandemia, que lo transformó en la mejor versión que hoy en día se conoce.

Por Nathalie Castillo Núñez

