Nikola Jokic: «Quiero ser el Tim Duncan de los Nuggets»

EL NUEVO DIARIO, DENVER.- La estrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, ha compartido su deseo de completar toda su carrera en su actual equipo, tal y como hizo Tim Duncan con los San Antonio Spurs.

«Quiero ser el Tim Duncan de los Denver Nuggets. Pero necesito ganar un par de campeonatos para ser como él», afirmó el internacional serbio durante el Media Day celebrado este lunes. «Me gusta la ciudad. Me gusta la organización. Me gusta la gente. Realmente disfruto estando aquí. No quiero cambiar nada.»

Los Spurs seleccionaron a Duncan en primera posición del draft de 1997, por delante de Keith Van Horn y Chauncey Billups. En San Antonio jugó los siguientes 19 años, donde conquistó cinco títulos de la NBA y sumó dos galardones al MVP de la temporada. Actualmente, Duncan lidera el histórico de la franquicia en numerosas categorías, como puntos anotados, rebotes, tapones y partidos jugados.

Mientras tanto, Jokic ha construido un impresionante currículum en Denver durante las últimas siete campañas tras ser escogido en la 41ª posición del draft de 2014. Ha sido elegido en cuatro ocasiones para disputar el All-Star Game, ha sido incluido tres veces en el All-NBA First Team y también recopila dos premios al mejor jugador de la temporada.

Así, Jokic ratificó su compromiso con los Nuggets este pasado verano al firmar una extensión por el súper máximo que asciende hasta un total de 264 millones en los próximos cinco años, lo que supone el mayor contrato en la historia de la NBA.

