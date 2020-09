Nikola Jokic es duda para el tercer partido ante los Clippers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.INTERNACIONAL.- Los Denver Nuggets podrían tener que afrontar el tercer encuentro de su serie frente a Los Ángeles Clippers con una baja más que sensible. Nikola Jokic ha sido incluido en la lista de “cuestionables” para el partido por culpa de un esguince en su muñeca derecha, y todo apunta a que su ausencia o presencia en el choque no podrá confirmarse hasta escasos momentos antes del mismo.

No está claro en qué momento se produjo dicha lesión, pues la franquicia no hace ninguna referencia a ello, pero no parece que haya tenido lugar durante en el Game 2 dado que no se mencionó nada al respecto cuando este acabó. El choque se saldó con una victoria fundamental para los Nuggets, que igualaron la serie gracias en parte a la gran actuación del serbio, que terminó con 26 puntos, 18 rebotes, 4 asistencias y 3 tapones. Sin él, que los de Colorado triunfen también en el tercer encuentro se antoja mucho más complicado, pues no solo pierden mucho a nivel numérico, sino que se quedarían sin su principal organizador de juego.

¿Hay alternativas?

De confirmarse su ausencia, cabe esperar que Miles Plumlee, pívot suplente, arranque el encuentro como titular y que Bol Bol gane minutos en la rotación, aunque es probable que Mike Malone se vea obligado a buscar soluciones algo más creativas. Al fin y al cabo, aunque ejerza como pívot Jokic es el playmaker de estos Nuggets, por lo que sustituirle puede no ser tan sencillo como poner el siguiente de la lista en su posición si este tiene unas características bastante distintas.

Además, habrá que ver si la plantilla está capacitada para llenar el hueco que la baja del serbio dejaría en anotación. Nikola promedia 25 puntos por partido en estos playoffs, y aunque se pueden esperar grandes cosas de Jamal Murray, este necesitará que otros den un paso adelante para poder plantar cara al cuadro angelino.