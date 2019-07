Nike responde a las acusaciones de Kawhi sobre la propiedad intelectual de su logo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La guerra entre Kawhi Leonard y Nike estás más abierta que nunca. Hace unas semanas el jugador denunció a la marca acusándola de haberle robado su logo, Klaw, que presuntamente habría sido registrado por esta de forma fraudulenta como propiedad intelectual.

El alero, que quiere utilizar dicha imagen en varias colecciones de su nueva marca, “New Balance”, insiste en que dicho logo lleva acompañándole durante mucho tiempo, pero ahora Nike ha emitido una contrademanda con la intención de desmentirle.

“Kawhi trata de reescribir la historia para que parezca que él fue el creador de Klaw, pero no fue él”, versa el documento entregado en uno de los tribunales del Distrito Sur de California. “El logo fue creado por el equipo de diseñadores de Nike, como el propio Leonard ha admitido con anterioridad”.

“En su denuncia, Kawhi afirma que el proporcionó un logo a Nike, lo cual es cierto, pero es falso que dicho logo fuese Klaw. En ningún punto de dicha denuncia el jugador adjunta una imagen del diseño que proporcionó. En lugar de ello, combina los dos para dar la sensación de que son el mismo, pero no es así”.

Junto al texto, la marca Nike aporta dos imágenes, la que supuestamente Leonard entregó a la marca en su momento y el logo actual. En ambos casos la idea es la misma, una gran mano con una K haciendo de algunos de los dedos, pero en un caso esta es acompañada por una L y en el otro por el número 2.

“Además, en un claro incumplimiento de sus obligaciones contractuales con Nike y de los derechos de propiedad de Klaw, Kawhi ha seguido utilizando el logo de forma no autorizada en prendas que no son de la marca” continúa el texto, “y ha manifestado su intención de explotar comercialmente el diseño en productos que no son de Nike”.

