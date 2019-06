Nike es demandado por Kawhi Leonard por uso de logotipo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El astro de los Toronto Raptors, Kawhi Leonard, presentó una demanda contra Nike el lunes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el sur de California, en un intento de reclamar el control de un logotipo que Leonard creó.

“En 2011, justo después de ser reclutado por la Asociación Nacional de Baloncesto, Kawhi Leonard fue el autor de un logotipo único que incluía elementos significativos y únicos para él”, se lee en la demanda. “Leonard trazó su mano notablemente grande y, dentro de la mano, dibujó versiones estilizadas de sus iniciales” KL “y el número que había usado durante gran parte de su carrera, ‘2’. El dibujo que Leonard escribió fue una extensión y continuación de dibujos que había estado creando desde el principio de su carrera universitaria.

“Varios años después, como parte de un acuerdo de respaldo con Nike, Leonard le permitió a Nike usar en ciertas mercancías el logotipo que creó, mientras que Leonard continuó usando el logotipo en productos que no son de Nike. Sin el conocimiento de Leonard y sin su consentimiento, Nike presentó una solicitud de registro de derechos de autor de su logotipo y está falsamente representado en la solicitud de que Nike era el autor del logotipo”.

Un portavoz de Nike no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La demanda continúa diciendo que Leonard tiene la intención de usar el logotipo en varias capacidades, incluidas líneas de ropa, calzado y en relación con campamentos deportivos y funciones de caridad, pero que Nike se ha opuesto a que lo haga. Leonard, por lo tanto, quiere recuperar el control del logotipo, que creó mientras formaba parte del establo de atletas de Jordan Brand.

Sin embargo, desde entonces, Leonard se ha convertido en un agente sin zapatos, antes de firmar un acuerdo con New Balance a principios de esta temporada. La compañía con sede en Boston ha creado varias campañas en las que participa Leonard esta temporada, una de ellas es “Fun Guy” y otra, más recientemente, siendo “King of the North”, interpretando la reciente serie de éxito “Game of Thrones”.

Sin embargo, la demanda de nueve páginas, en teoría, permitiría una nueva campaña con New Balance en algún momento en el futuro, o, como mínimo, le daría a Leonard (en caso de que ganara) el control de un logotipo que dice debería ser suyo.

La demanda continúa explicando, en detalle, cómo a Leonard se le ocurrió la idea del logotipo, que se desarrolló al comienzo de su temporada de novato durante la campaña de 2011-12 acortada por el cierre patronal con los San Antonio Spurs.

“Leonard es conocido por sus manos extremadamente grandes”, dice la demanda. “A lo largo de su carrera, los espectadores han notado las grandes manos de Leonard y a menudo se los describe como contribuyentes a su éxito como jugador.

“Desde al menos sus años universitarios, Leonard contempló y concibió ideas para un logotipo personal que sería único para él y reflejaría algo significativo relacionado con su propia imagen. A fines de diciembre de 2011 o enero de 2012, Leonard refinó un logotipo que había estado creando durante varios años y que abarcaba sus manos grandes y poderosas, sus iniciales y su número de camiseta.

“Leonard compartió su trabajo original de autoría con familiares y amigos, solicitó el asesoramiento y la experiencia de un diseñador creativo, recibió comentarios y sugerencias e hizo modificaciones a su diseño”.

Más adelante en la demanda, dice que Leonard y Nike han ido de un lado a otro varias veces durante los últimos meses por el uso del logotipo, con la última correspondencia en marzo, cuando Nike le dijo: “posee todos los derechos de propiedad intelectual”. en el logotipo de Leonard y exigía que Leonard cese y desista inmediatamente de lo que Nike afirmó fue el uso no autorizado del logotipo de Leonard”.

Finalmente, la demanda dice que el objetivo del demandante es que Leonard sea declarado el único autor del logotipo; que el uso de Leonard de su logotipo no interfiere con los derechos de Nike, incluyendo “sin limitación cualquier derecho que Nike afirme poseer con respecto al logotipo de Leonard”, y que el acusado cometió un fraude en la Oficina de derechos de autor al registrar el logotipo de Leonard, junto con “cualquier otro y más alivio que este Tribunal considere justo y apropiado”.

Leonard y los Raptors volaron a California el lunes por la tarde antes de la práctica el martes y el Juego 3 de las Finales de la NBA en el Oracle Arena contra los Golden State Warriors el miércoles por la noche.

