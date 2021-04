Nikauly de la Mota inspira a la reflexión en tiempos de pandemia con su nuevo libro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La diplomática, comunicadora y actriz, Nikauly de la Mota, recientemente lanzó al mercado su nuevo libro, “Tú eliges transformación o muerte”, un escrito que recoge una amplia reflexión sobre los tiempos de incertidumbre que está viviendo la humanidad a raíz de la pandemia de la covid-19, y que surgió luego de su estadía en China en octubre de 2019, mismo lugar donde se originó el virus.

La autora dedica su publicación “a todas aquellas personas que deseen transformar su vida y su mirada sobre todo lo vivido, entregándoles 10 poderosas claves para transformarse”.

Cuando su nuevo libro fue publicado en Amazon, la plataforma lo colocó en la categoría de “Sociedad y Ciencias Sociales” por tratar un tema que ha impactado en la sociedad y permaneció número uno durante varias semanas. Luego, en la categoría de “Biografías y memorias” se posicionó en el lugar número tres, debajo de Isabel Allende y sobre Barack Obama, lo que emocionó grandemente a la autora.

En conversación con El Nuevo Diario, Nikauly nos compartió los detalles de su libro que está disponible en Amazon, y ya está se encuentra en Cuesta Libro para el público local.

Pregunta: ¿En qué te inspiras para lanzar este libro?

Respuesta: El libro surgió a finales del año 2019 cuando me pase un mes estudiando en China, justamente en octubre. Fui a certificarme de Comercio de la Tecnología, me quedé impactada con todo lo que los maestros decían.

Ellos nos explicaban que el mundo cambiaría rápidamente gracias a la tecnología, y en ese momento nadie sabia que una pandemia era lo que iba a generar todo esto, y cuando vi todo eso me dije a misma que había que contárselo a las personas de Latinoamérica.

Cuando llegó la pandemia, me tocó de manera directa, porque yo estaba en el lugar donde se originó, y raíz de todos esos cambios pues surgió el libro.

P. El libro recoge experiencias y reflexiones sobre la pandemia de covid-19, ¿Personalmente viviste alguna situación que no hayas tocado en tu libro?

R. Hace algunos años estuve muy cerca de la muerte, y cuando te ves tan cerca de esto pues muchas cosas cambian el sentido. Si algo faltó fue que, en la última etapa del libro, justo cuando iba a salir, yo fui impactada por el covid.

La verdad es que fue una experiencia dramática pues no sabía que me iba a tocar atravesar por esto, y esa experiencia origina algunos cambios psicológicos, emocionales y mentales para cada uno de nosotros afectados por la pandemia.

P. El titular de tu libro es bastante controversial, ¿De dónde nace?

R. A la gente no le gusta que le recuerden ni que le mencionen que no somos infinitos, y realmente quería llamar la atención. Primero “tú eliges” porque no es lo mismo decidir que elegir, cuando decides es porque las circunstancias externas te obligan a tomar un camino, pero cuando eliges es desde tu poder interno.

Y “transformación o muerte” porque, aunque lo creas todos estamos muriendo a diario, pero no nos damos cuenta. Aunque no hablo de la muerte física, sino, es que cuando peleamos o entramos en algún problema estamos muriendo porque no estamos viviendo al 100%, pero si decidimos no hacerlo, pues estamos eligiendo vida.

P. “Tu eliges transformación o muerte” se convirtió en un best seller a poco tiempo de su lanzamiento, ¿Cómo recibiste la noticia?

R. ¡Feliz! Yo me he entrenado para hacer autora de Amazon, y es mi sueño convertirme en una escritora best seller, y no solamente que el libro se convierta por unas horas o por unas semanas en el más vendido, sino que yo pueda ser en el futuro una autora dominicana best seller en una editora mundial como lo es Amanzon.

Me emocionó porque esto no es un libro de motivación, es un libro que viene a transformar vidas y que bueno que Amazon lo toma así.

P. Diplomática, comunicadora, actriz y ahora te adentras al mundo del coaching, ¿Por qué?

R. Yo creo que, en los últimos años, antes de la pandemia, la valoración de la gente era por lo que trabajabas, la posición, como es tu persona en redes sociales, pero hace varios años por el trabajo que tenía entendí que para dirigir equipos de trabajo tenía que intervenir en la parte más importante: la ontológica.

De ahí, pues me capacito tres años y medio para ser coach ontológica para que la gente se dé cuenta que lo que tú estás siendo es lo que realmente te posiciona frente a las personas y frente a cualquier situación.

Luego de la pandemia vi lo importante que es estar preparado, porque ahora no respondes por los títulos universitarios obtenidos, sino por lo que eres.

P. De todos los libros que ha escrito, ¿Cuál le ha causado mayor satisfacción?

R. Siempre pienso que el mejor libro es el que está por venir, pero hasta ahora “Tú eliges transformación o muerte” es mi favorito porque es más profundo, va dedicado a hombres y mujeres, al contrario de los anteriores, y me abro en otro escenario.

P. ¿Qué estas leyendo actualmente?

R. Siempre estoy leyendo (risas). Actualmente estoy leyendo mi libro, también “Lo que los exitosos piensan”, y releyendo por décima vez “Las 48 leyes del poder” (risas).

P. ¿Qué proyectos tienes para el futuro? ¿Algún otro libro o te inclinarías por otra vertiente?

R. ¡Ya tengo algunos libros en fila y sé que este año será interesante para mi poder dedicarme a escribir!