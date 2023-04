Nikauly de la Mota cuestiona si bots del Gobierno acusarán a Canadá de ser oposición política

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Nikauly de la Mota cuestionó si los bots del Gobierno acusarán a Canadá de ser oposición política, de la misma manera que lo hacen con los profesionales de la comunicación que denuncian la delincuencia existente en el país.

Esto, a raíz de la reciente advertencia emitida por el Gobierno canadiense a sus ciudadanos para que tengan un alto nivel de precaución al viajar a la República Dominicana, debido a los asaltos y crímenes cometidos por motoristas y la situación de la frontera con Haití.

“Es muy fácil decir que Nikauly está en oposición, Nikauly no apoya el Gobierno. No, señor, ahora lo dijo Canadá, ¿qué usted le va a decir al gobierno canadiense?, que le ha cogido con el Gobierno, que aquí hay seguridad, pero ellos no lo saben, fájense ahí a defender lo que sus bots en redes sociales no pueden”, expuso.

De la Mota emitió sus consideraciones en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Puntualizó que es “triste porque cuando desde estas tribunas les decimos a nuestras autoridades, la cuales apoyamos porque queremos que hagan un trabajo de excelencia, que la delincuencia nos está ganando, lo atribuyen a que son gente de la oposición, mal sanas, que están buscando atención o que quieren denigrar y tachar la encomiable labor que está haciendo quienes le toca defender la seguridad social”.

“Mírenlo ahí, ahora lo dijo Canadá, ¿quién le va a decir a Canadá que es oposición política lo que nos está haciendo?, ¿quién van a decir que es que están en contra de Luis Abinader o del Gobierno?”, exclamó.

En tal sentido, la comunicadora estimó que es momento de que las autoridades dominicanas reconozcan la gravedad en el nivel de la delincuencia existente en el país y se tomen medidas efectivas para combatirla, antes de que otras naciones opten por adoptar las mismas medidas que Estados Unidos contra la República Dominicana.

“No descarto que así como lo ha hecho Estados Unidos anteriormente, que nos ha vetado por varias razones, le ha advertido hasta por racismos a sus ciudadanos, no venir a República Dominicana, otras naciones comiencen a copiar eso, qué triste y qué lamentable”, apuntó.

