Nieto de Trujillo afirma es el candidato más capacitado para presidencia del país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo, Ramfis Domínguez Trujillo, afirmó este sábado que ninguna persona que tenga aspiraciones de alcanzar la presidencia de la República Dominicana para el año 2020 posee mayor capacidad y conocimiento que él.

“Ninguno tienen el sentimiento noble que enarbolo yo, no tienen un plan de gobierno como el que tengo yo, no tienen la capacidad que tengo yo, ni el conocimiento que tengo yo”, expresó el presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), el cual aún no ha sido aprobado por la Junta Central Electoral (JCE), organismo que regula las elecciones presidenciales en el país.

Al ser entrevistado en el programa El Nuevo Diario en sábado, Domínguez Trujillo reiteró que en la actualidad en el país no hay liderazgo firme.

Agregó que en su afán por alcanzar la presidencia de la República ha venido recorriendo el país desde el año 2014, visitando los lugares más recónditos del territorio dominicano.

Tras ser cuestionado sobre si cuenta con las firmas necesarias para buscar legalizar su organización política ante la JCE, Domínguez Trujillo se preguntó: ¿usted cree que a mí me van a aprobar el partido, si ya andan las bocinas del gobierno oponiéndose?.

Ante esa negativa fue cuestionado que entonces para qué aspira si sabe que no le aprobaran el partido, a lo que de inmediato respondió, “ya nosotros tenemos otros amarres, que ustedes podrán saber el próximo martes 30”.

“Nosotros no vamos a perder el tiempo con eso, por eso tenemos un norte y es ofrecer a la República Dominicana una opción que represente realmente la trasformación”, expresó Domínguez Trujillo.

Visitas sorpresas

Durante su participación en el referido espacio, el cual se difunde cada sábado de 12:00 PM a 1:00 PM, el aspirante a la presidencia del país para el año 2020, también se refirió a las visitas sorpresas llevadas a cabo por el presidente Danilo Medina.

Al respecto dijo que la idea original de las visitas sorpresas es positiva, pero el resultado no es bueno, “porque la mísera cantidad de fondos que dejan ahí y que después exigen que ellos (campesinos) repaguen es insuficiente ante las necesidades verdaderas del campesino”.

Actividad del martes

Este martes 30 de enero, a las cuatro de la tarde, Domínguez Trujillo tendrá una rueda de prensa, en la que según expresó ofrecerá importantes detalles relacionados con sus aspiraciones políticas.

La actividad se llevará a cabo en el Solón Embajador III, del Hotel Embajador.

Relacionado