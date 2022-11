Niegan a Mariah Carey oficialmente el título de “Reina de la Navidad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Mariah Carey no podrá presentarse como la “reina de la Navidad”, pues la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos ha denegado su solicitud para registrar este apodo.

La petición de la cantante fue denegada después de que su empresa no respondiera a la oposición de otra artista.

La marca oficial le habría dado el derecho legal de impedir que otros utilizaran el título tanto en música como en mercancías.

Carey también fracasó en sus intentos de registrar la abreviatura “QOC” (siglas para Queen of Christmas, reina de la Navidad, en español) y “Princesa de la Navidad”.

La estrella se ha convertido en sinónimo del periodo festivo desde el lanzamiento de su tema de 1994 “All I Want for Christmas Is You”(Todo lo que quiero para Navidad eres tú).

Completando un viaje de 26 años, el omnipresente clásico navideño alcanzó finalmente el número uno en la lista de canción más escuchadas en Reino Unido en 2020.

La empresa de Carey, Lotion LLC, solicitó el año pasado la marca de las fiestas, lo que llevó a otra cantante, Elizabeth Chan, a presentar un recurso legal en agosto, en un intento de impedir que obtuviera el registro.

Monetizar la Navidad

Chan -apodada “Reina de la Navidad” por The New Yorker en 2018 y especializada en música navideña y villancicos originales- criticó a Carey por intentar monetizar la Navidad.

“Creo firmemente que ninguna persona debería aferrarse a nada en torno a la Navidad o monopolizarla de la forma en la que Mariah pretende hacerlo a perpetuidad”, dijo Chan en una entrevista con Variety en agosto.

“Eso no es lo correcto. La Navidad es para todos. Está pensada para compartirla, no para poseerla”, agregó.

Chan continuó diciendo que Carey había estado “intentando registrar esto de todas las formas imaginables”, desde música, ropa y alcohol, hasta “máscaras, collares de perro, está por todos lados”.

“Si tejes un jersey de ‘Reina de la Navidad’, deberías poder venderlo en (el sitio de compras por Internet) Etsy para que otra persona se lo compre a su abuela”, continuó.

“Es una locura la amplitud del registro que ha pedido”, remató la cantante.

La empresa de Carey no respondió a tiempo a los reparos de Chan, por lo que se le concedió el título oficial, lo que significa que los tejedores de todo el mundo pueden seguir con sus agujas sin temor a infringir los derechos de autor.

La BBC pidió al equipo de Carey un comentario.

Otra cantante, Darlene Love, ya dijo en Facebook que era la “reina de la Navidad” desde antes de que Carey saltara a la fama.

Love es conocida por su clásico navideño “Christmas (Baby Please Come Home)” y por versiones de éxitos como “Winter Wonderland” y “White Christmas”.

A principios de este mes, se supo que había sido desechada la demanda contra Carey por violación de los derechos de autor por su propio éxito navideño, después de que el cantante de country Andy Stone retirara su acción legal.

El compositor -que actúa bajo el nombre de Vince Vance con la banda Vince Vance and the Valiants- demandó a la estrella del pop en junio, alegando que había coescrito una canción con el mismo nombre cinco años antes.

Pese a la decisión, Stone aún podría demandar nuevamente.

Las navidades se le adelantaron a Carey la semana pasada, cuando Netflix le obsequió con un pase anticipado de la quinta temporada de “The Crown” en su casa como recompensa por ser la “superfan de la serie” que narra la historia de la familia real británica.

