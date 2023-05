Nicolás Jarry sobre victoria ante Ruud: «Significa mucho para mí»

EL NUEVO DIARIO, GINEBRA.- El chileno Nicolás Jarry destacó la relevancia de la victoria obtenida ante el noruego Casper Ruud, cuarto favorito y ganador en las dos últimas ediciones, para alcanzar las semifinales del torneo de Ginebra, donde fue finalista hace cuatro años.

«Esta victoria significa mucho. Estoy contento de como me mantuve en el partido y como jugué ante un gran rival, un tenista de primer nivel como Casper», indicó el tenista de Santiago que se sitúa ya en el puesto 45 del ránking ATP.

«Fue un partido duro. Tenía que intentar que no me tirara hacia atrás con sus bolas pesadas y sacar bien. Estoy feliz con mi juego aunque no estuve muy bien en el primer set», añadió el chileno.

«Mejoré y jugué tranquilo sin pensar que tenía que jugar muy bien para ganar los puntos. Podría haber ganado cualquiera pero estoy muy feliz de que haya caído de mi lado», indicó Jarry que contó con el apoyo del público en el encuentro.

«Si, hace unos años que me fue bien aquí y lo agradezco mucho. Espero seguir así y que me sigan animando», apuntó Nico Jarry que en semifinales se enfrentará al alemán Alexander Zverev.

El chileno logró doce saques directos y ante Jarry consiguió su quinta victoria ante jugadores situados entre los diez mejores del mundo.

